Рассказываем и важном этапе уборки огорода после зимы, который поможет в обеспечении хорошего урожая

Зима заканчивается и начнётся весна - время, когда надо подготовить огород к сезону

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

После долгой и холодной зимы наступает весна, и с ней приходит время для подготовки огорода к новому сезону. Уборка огорода после зимы — это важный этап, который поможет обеспечить хороший урожай и сохранить здоровье растений.

Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

В уборке огорода является очистка от остатков растительных остатков и мусора. Убедитесь, что все остатки растений, такие как стебли и листья, удалены с огородных грядок. Это поможет избежать распространения болезней и вредителей, которые могут оставаться на остатках растений.

Затем необходимо провести вспашку или рыхление почвы. Это поможет улучшить ее структуру и обеспечить доступ кислорода к корням растений. Если в прошлом году вы использовали мульчу, то ее также необходимо удалить и перемешать с почвой.

После этого можно приступать к подготовке грядок для посева. Если вы планируете выращивать овощи, то необходимо определить, какие культуры будут выращиваться в этом году и какой будет их расположение на грядках. Также стоит обратить внимание на севооборот — не стоит выращивать одни и те же культуры на одной грядке два года подряд, это может привести к истощению почвы и ухудшению урожая.

После того, как грядки готовы, можно приступать к посеву. Не забывайте следить за погодными условиями и выбирать подходящее время для посева каждой культуры. Также необходимо уделять внимание поливу и регулярно пропалывать сорняки.

Кроме того, не забывайте о подкормке растений. Весной они нуждаются в дополнительном питании, чтобы активно расти и развиваться. Для этого можно использовать органические удобрения или специальные минеральные комплексы.

После того, как растения начнут плодоносить, не забывайте собирать урожай вовремя и удалять увядшие растения. Это поможет сохранить здоровье остальных растений и обеспечить продолжительный урожай.

Важно также следить за состоянием огорода и своевременно бороться с вредителями и болезнями. Регулярно осматривайте растения и при первых признаках проблем принимайте меры для их устранения.