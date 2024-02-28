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Обрезка дерева персика помогает сформировать красивую крону и способствует улучшению качества плодов

Совсем скоро весна: как правильно обрезать дерево персика

2:10
Садоводство » Деревья и кустарники

Весной персики начинают активно расти и развиваться, подготавливаясь к будущему урожаю. Одним из важных этапов заботы о персиковом дереве в это время года является обрезка. Она не только помогает формировать красивую крону, но и способствует улучшению качества плодов.

Совсем скоро весна: как правильно обрезать дерево персика
Фото: Own work by Ramessos is licensed under public domain

Перед тем как приступить к обрезке персика, необходимо подготовить инструменты. Для этого понадобятся острые секаторы, пилка для сучков и садовые перчатки. Также стоит выбрать сухой и теплый день, чтобы избежать повреждения растения и заражения болезнями.

При обрезке персика весной важным является удаление мёртвых, больных и поврежденных веток. Они могут стать источником заражения для остальных частей дерева и негативно сказаться на будущем урожае. Также следует удалить все сучки, растущие внутрь кроны, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и света.

Далее необходимо сформировать крону персика. Для этого выбирают 3-4 основных ветви, расположенные на разных уровнях и равномерно распределенные по кроне. Остальные ветви следует удалить, чтобы не создавать перенасыщенность и дать возможность выбранным ветвям развиваться и укрепляться.

Также стоит обратить внимание на расстояние между ветвями. Они не должны быть слишком близко друг к другу, чтобы не создавать конкуренцию за питательные вещества и свет. Идеальным расстоянием будет 20-30 см между ветвями.

После того как крона персика сформирована, можно приступать к обрезке боковых ветвей. Они должны быть короче основных ветвей и располагаться под углом около 45 градусов. Такая форма кроны позволит равномерно распределить плоды и обеспечить их хорошее освещение.

Не забывайте также обрезать кончики ветвей, чтобы стимулировать их рост и развитие. Оставляйте на каждой ветке по 3-4 почки, чтобы не перегружать растение и дать возможность плодам развиваться.

После завершения обрезки персика не забудьте обработать раны садовым варом или специальной садовой мастикой. Это поможет предотвратить заражение и ускорить заживление.

Правила обрезки персика для начинающих садоводов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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