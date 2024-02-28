Быстрее восстановиться и подготовиться к следующему сезону цветения: обрезка многолетников

Как обрезать многолетники, чтобы они долго радовали своей красотой

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многолетники — это растения, которые живут более двух лет и каждый год радуют нас своими красивыми цветами и зелёными листьями. Они являются незаменимым элементом в саду или на клумбе, но иногда требуют особого ухода, включая обрезку.

Фото: s3g2u3k4.rocketcdn. me/wp-content/uploads/sites/4/2022/10/beardtongue-penstemon.jpg

Обрезка многолетников — это процесс удаления старых и повреждённых частей растения, который помогает ему сохранить здоровье и красоту. Кроме того, правильная обрезка способствует более обильному цветению и росту растения.

Первое, что необходимо знать о многолетниках, это то, что они делятся на две категории: раноцветущие и поздноцветущие. Раноцветущие многолетники цветут весной и летом, а поздноцветущие — в конце лета и осенью. В зависимости от этого время обрезки может различаться.

Раноцветущие многолетники, такие как ирисы, пионы и ландыши, обычно обрезают в конце лета или начале осени, после того, как они завершили цветение. Поздноцветущие многолетники, например, хризантемы, обрезают весной, перед началом активного роста.

Перед тем, как приступить к обрезке, необходимо подготовить инструменты. Для этого подойдут острые и чистые секаторы или ножницы. Также стоит иметь под рукой средство для дезинфекции, чтобы предотвратить распространение болезней.

При обрезке многолетников важно следить за тем, чтобы не повредить здоровые части растения. Удалять нужно только старые и поврежденные стебли и листья. Также стоит обратить внимание на форму растения и при необходимости подравнять ее.

Если вы обрезаете раноцветущие многолетники, то необходимо оставить небольшой остов над землёй, чтобы растение могло запастись питательными веществами на зиму. Поздноцветущие многолетники можно обрезать более коротко, оставляя около 10-15 см над землей.

После обрезки не забывайте полить растения и подкормить их удобрениями. Это поможет им быстрее восстановиться и подготовиться к следующему сезону цветения.