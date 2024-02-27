Эксперт садоводства рассказал, как правильно посадить рассаду баклажанов, перцев и помидоров в марте для бурного урожая

Председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов поделился рекомендациями по посеву рассады баклажанов, перцев и помидоров в марте.
Эксперт отметил, что раннее посев культур с длительным периодом выращивания в стадии рассады, таких как томаты, баклажаны и перец, является оптимальным. Важно, что при этом необязательно учитывать фазы Луны, поскольку нет доказанных эффектов такого подхода.
Как сообщает сайт Москва 24, Туманов посоветовал провести эксперимент, сравнив посев семян в запрещенные и разрешенные дни согласно лунному календарю, чтобы убедиться в отсутствии разницы в результатах.
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