Посадите это деревце необычной привлекательной формы

Шаровидная ива — популярное деревце привлекательной формы

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Шаровидная ива — популярное небольшое деревце благодаря своей привлекательной форме и неприхотливости. Существует множество видов этого дерева, включая высокие до 15 метров и карликовые кустарники.

Фото: Own work by Alekc2m is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Летом листья серебристо-зелёные, а осенью становятся ярко-жёлтыми. Растение хорошо растёт как на солнце, так и в полутени, и не требует особых почвенных условий. Рекомендуется сажать рядом с водоёмом или влажной местности, но может расти и без дополнительного полива, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Шаровидная ива очень морозоустойчива и может использоваться для укрепления почвы на склонах. Она прекрасно смотрится как в одиночной посадке, так и в живой изгороди, а также может быть использована для создания различных фигур.