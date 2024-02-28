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Посадите это деревце необычной привлекательной формы

Шаровидная ива — популярное деревце привлекательной формы

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Садоводство » Деревья и кустарники

Шаровидная ива — популярное небольшое деревце благодаря своей привлекательной форме и неприхотливости. Существует множество видов этого дерева, включая высокие до 15 метров и карликовые кустарники.

Шаровидная ива — популярное деревце привлекательной формы
Фото: Own work by Alekc2m is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Летом листья серебристо-зелёные, а осенью становятся ярко-жёлтыми. Растение хорошо растёт как на солнце, так и в полутени, и не требует особых почвенных условий. Рекомендуется сажать рядом с водоёмом или влажной местности, но может расти и без дополнительного полива, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Шаровидная ива очень морозоустойчива и может использоваться для укрепления почвы на склонах. Она прекрасно смотрится как в одиночной посадке, так и в живой изгороди, а также может быть использована для создания различных фигур.

Обрезка ивы шаровидной
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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