Три способа размножения фиалки: рассказываем о нюансах и секретах

Фиалка размножается легко и просто, даже с помощью листа или его части. Однако для успешного выращивания "деток" из этих листьев важно знать три секрета.
Первое, когда вы отрезаете лист или делите его на части, используйте чистый нож, чтобы предотвратить заражение грибковыми болезнями в месте разреза. Затем обработайте место разреза древесной золой или корневином, что способствует лучшему укоренению фиалки.
Второй секрет заключается в создании благоприятного микроклимата для роста "деток". Лист или его часть следует поместить в контейнер и накрыть крышкой. Ежедневно открывайте крышку для проветривания и наблюдайте за растениями. Этот способ способствует быстрому появлению "деток" на фиалке.
Наконец, для обеспечения растущих "деток" достаточным количеством питательных веществ посадите лист фиалки в плодородный грунт. Но помните, что почва в небольшом контейнере быстро истощается. Поэтому как только начнут появляться "детки", регулярно удобряйте комплексными удобрениями, чтобы обеспечить растение всем необходимым для роста.
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