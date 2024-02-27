Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Instagram* блокирует видео с уничтожением Abrams A1M1 ради "защиты репутации"
Антон Воротников о штрафах за тюнинг автомобиля: как избежать неприятностей
Шесть правил приготовления идеальной чашки кофе
RTM Group: мошенники всё чаще обманывают россиян, притворяясь строительными фирмами
Пять правил в уходе за волосами, которые помогли отрастить косу
В Пакистане чуть не обезглавили женщину из-за "богохульного" платья
В Аргентине хотят запретить гендерно-нейтральный язык в официальных документах
Дизайнеры назвали уместные в современном жилище предметы советского интерьера
Ученые продолжают выяснять, что вызвало "Великое извержение Эта Киля" в 1840 году
Три способа размножения фиалки: рассказываем о нюансах и секретах

Как размножить фиалку

1:08
Садоводство » Комнатные цветы

Фиалка размножается легко и просто, даже с помощью листа или его части. Однако для успешного выращивания "деток" из этих листьев важно знать три секрета.

Как размножить фиалку
Фото: flickr.com by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первое, когда вы отрезаете лист или делите его на части, используйте чистый нож, чтобы предотвратить заражение грибковыми болезнями в месте разреза. Затем обработайте место разреза древесной золой или корневином, что способствует лучшему укоренению фиалки.

Второй секрет заключается в создании благоприятного микроклимата для роста "деток". Лист или его часть следует поместить в контейнер и накрыть крышкой. Ежедневно открывайте крышку для проветривания и наблюдайте за растениями. Этот способ способствует быстрому появлению "деток" на фиалке.

Наконец, для обеспечения растущих "деток" достаточным количеством питательных веществ посадите лист фиалки в плодородный грунт. Но помните, что почва в небольшом контейнере быстро истощается. Поэтому как только начнут появляться "детки", регулярно удобряйте комплексными удобрениями, чтобы обеспечить растение всем необходимым для роста.

Размножение фиалки (сенполии) листом. Два способа укоренения фиалки 🌱 Популярная ботаника
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Высокоурожайный сорт моркови, который растёт и на тяжёлых почвах
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Последние материалы
RTM Group: мошенники всё чаще обманывают россиян, притворяясь строительными фирмами
Пять правил в уходе за волосами, которые помогли отрастить косу
В Пакистане чуть не обезглавили женщину из-за "богохульного" платья
В Аргентине хотят запретить гендерно-нейтральный язык в официальных документах
Дизайнеры назвали уместные в современном жилище предметы советского интерьера
Ученые продолжают выяснять, что вызвало "Великое извержение Эта Киля" в 1840 году
Психиатр Рудов рассказал, как справиться с весенним обострением
Какое выбрать масло для лица
Как размножить фиалку
Расчет стоимости краткосрочного пребывания в Сочи на две ночи в связи с 8 Марта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников