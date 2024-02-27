Три способа размножения фиалки: рассказываем о нюансах и секретах

Как размножить фиалку

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Фиалка размножается легко и просто, даже с помощью листа или его части. Однако для успешного выращивания "деток" из этих листьев важно знать три секрета.

Фото: flickr.com by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первое, когда вы отрезаете лист или делите его на части, используйте чистый нож, чтобы предотвратить заражение грибковыми болезнями в месте разреза. Затем обработайте место разреза древесной золой или корневином, что способствует лучшему укоренению фиалки.

Второй секрет заключается в создании благоприятного микроклимата для роста "деток". Лист или его часть следует поместить в контейнер и накрыть крышкой. Ежедневно открывайте крышку для проветривания и наблюдайте за растениями. Этот способ способствует быстрому появлению "деток" на фиалке.

Наконец, для обеспечения растущих "деток" достаточным количеством питательных веществ посадите лист фиалки в плодородный грунт. Но помните, что почва в небольшом контейнере быстро истощается. Поэтому как только начнут появляться "детки", регулярно удобряйте комплексными удобрениями, чтобы обеспечить растение всем необходимым для роста.