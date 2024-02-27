Это неприхотливый цветок добавит саду лёгкость и изящество

Посадите в саду синеголовник

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение, известное многим ещё с детства, часто встречается в сельской местности и на лугах. На клумбе в саду оно привлекает внимание своим необычным и оригинальным видом. Его название — синеголовник или эрингиум.

Синеголовник

Соцветия этого растения представляют собой небольшие шарики, окружённые прицветниками, обычно фиолетового или серебристо-синего оттенков. На расстоянии соцветия могут показаться незаметными, однако при ближайшем рассмотрении становятся более интересными. Листья имеют разнообразные формы с сильно зубчатыми краями и также колючие, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Средняя высота растения составляет примерно 1 метр. Синеголовник — это очень устойчивое и выносливое растение, почти не требующее ухода. Оно хорошо растёт на бедных почвах и выносит засуху, но не переносит избыток влаги. Желательно высаживать его на солнечном участке с дренированной почвой, даже каменистым или песчаным грунтом.