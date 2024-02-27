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Если вы хотите иметь в своём саду лилии с ростками, то надо правильно их посадить

Лилии с ростками будут радовать своими красочными цветами

1:59
Садоводство » Цветы

Лилии — это красивые и изысканные цветы, которые могут украсить любой сад или дом. Они имеют множество разнообразных оттенков и форм, и являются одними из самых популярных цветов среди садоводов. Если вы хотите иметь в своём саду лилии с ростками, то вам необходимо правильно их посадить. В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно их посадить, чтобы они радовали вас своими красочными цветами.

Лилии с ростками будут радовать своими красочными цветами
Фото: a-z-animals. com/media/2023/02/iStock-1415022721.jpg

Лилии любят солнечные места, поэтому выберите для них участок с хорошим освещением. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Если у вас глинистая почва, то перед посадкой лилий рекомендуется добавить песок или перегной для улучшения водопроницаемости.

После выбора места необходимо подготовить почву. Раскопайте яму глубиной около 20 см и добавьте в нее компост или перегной для обогащения почвы питательными веществами. Также можно добавить небольшое количество минеральных удобрений, но не переусердствуйте, чтобы не перегрузить почву.

Теперь перейдем к самой посадке лилий. Важно помнить, что ростки лилий не должны быть погружены слишком глубоко в почву. Их кончики должны находиться на глубине около 5 см от поверхности почвы. Если ростки слишком глубоко, то они могут задохнуться и не прорастут. Также не стоит сажать лилии слишком близко друг к другу, оставьте между ними расстояние около 15-20 см.

После посадки ростки лилий необходимо хорошо полить. После этого землю вокруг растений следует слегка утрамбовать, чтобы исключить возможность образования воздушных карманов. Также рекомендуется добавить слой мульчи вокруг растений, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перегрева.

После посадки необходимо регулярно поливать лилии, особенно в период активного роста и цветения. Но не переусердствуйте с поливом, так как излишняя влага может привести к гниению корней.

Лилии с ростками. Что с ними делать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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