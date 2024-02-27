Незаменимый ингредиент в кулинарии: рассказываем о щавеле, который не так просто вырастить

Делимся секретами выращивания щавеля

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Щавель - это одно из самых популярных овощей в садоводстве и огородничестве. Его кисло-сладкий вкус и богатый состав делают его незаменимым ингредиентом в кулинарии. Но несмотря на широкую популярность, выращивание щавеля может представлять некоторые трудности. В этой статье мы расскажем о секретах успешного выращивания этого овоща.

Фото: creativecommons.org by SB_Johnny is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Щавель предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Он также может расти в полутени, но в этом случае урожай может быть не таким обильным. Важно помнить, что щавель не любит сильной затененности и пересыхания почвы.

После выбора места для посадки необходимо подготовить почву. Щавель любит плодородную почву, богатую органическими веществами. Поэтому перед посадкой рекомендуется внести в почву компост или перегнои. Также можно добавить небольшое количество древесной золы, которая обогатит почву микроэлементами.

Самое время заняться посадкой щавеля. Лучше всего делать это весной, когда почва уже прогрелась и не содержит большого количества влаги. Растения следует сажать на расстоянии около 20 см друг от друга, чтобы они имели достаточно места для роста и развития корневой системы.

Одним из главных секретов выращивания щавеля является регулярный полив. Этот овощ любит влажную почву, поэтому необходимо следить за тем, чтобы она не пересыхала. Однако, избыточное количество влаги может привести к гниению корней и ухудшению качества урожая. Поэтому важно поддерживать умеренный уровень влажности почвы.

Также необходимо уделять внимание удобрению щавеля. Он нуждается в регулярном подкормке органическими и минеральными удобрениями. Лучше всего делать это в начале вегетационного периода и в середине лета. Но не переусердствуйте с удобрениями, так как это может привести к перегрузке почвы и негативно сказаться на росте растений.