Горох, фасоль и другие бобовые культуры совсем скоро можно будет высевать

Представителей этих культур можно высевать уже в марте

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бобовые культуры являются одними из самых популярных и важных культур в мире сельского хозяйства. Они представляют собой семейство растений, включающее в себя бобовые, такие как горох, фасоль, чечевица, нут и другие. Благодаря своим полезным свойствам и высокому содержанию белка, бобовые культуры широко используются в пищевой промышленности и являются важным источником питания для многих людей.

Фото: creativecommons.org by Bill Ebbesen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Одним из важных аспектов выращивания бобовых культур является выбор оптимального времени для посева. В зависимости от климатических условий и региона, это может быть различными месяцами в году. Однако, если вы планируете высевать бобовые культуры в марте, то есть несколько важных вещей, которые стоит учитывать.

Так, необходимо выбрать подходящее место для посева. Бобовые культуры предпочитают солнечные и защищенные от ветра места. Также важно, чтобы почва была хорошо дренированной и плодородной. Если вы собираетесь высевать бобовые культуры в марте, то рекомендуется предварительно подготовить почву, внести удобрения и провести междурядные обработки.

Кроме того, надо выбрать подходящий сорт бобовых культур. Некоторые сорта могут быть более устойчивы к низким температурам и более подходящими для посева в марте. Например, горох и фасоль могут быть высеяны в марте, в то время как чечевица и нут лучше посеять в апреле.

Ещё стоит правильно подготовить семена перед посевом. Они должны быть замочены в тёплой воде на несколько часов, чтобы ускорить процесс прорастания. Также рекомендуется обработать семена специальными препаратами, которые повысят их устойчивость к болезням и вредителям.

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к посеву бобовых культур. Рекомендуется высевать их на глубину 3-5 см и соблюдать расстояние между рядами около 20 см. После посева необходимо хорошо полить почву и поддерживать ее влажной в течение всего периода роста.