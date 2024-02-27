Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онлайн-кинотеатр Kion покажет сериал "Чёрное солнце"
Китай создаёт новые космические аппараты для покорения Луны
В ГИБДД назвали детали в автомобиле, которые запрещено менять владельцам
Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
Большинство опрошенных немцев считают Бориса Писториуса сильным политиком
Врачи назвали напитки для укрепления иммунитета
Директор RuStore Морев: мошенники могут использовать ваш гаджет для обмана
С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В Белгороде 40-летний дагестанец скинул студентку-нигерийку с седьмого этажа
Горох, фасоль и другие бобовые культуры совсем скоро можно будет высевать

Представителей этих культур можно высевать уже в марте

2:03
Садоводство » Цветы

Бобовые культуры являются одними из самых популярных и важных культур в мире сельского хозяйства. Они представляют собой семейство растений, включающее в себя бобовые, такие как горох, фасоль, чечевица, нут и другие. Благодаря своим полезным свойствам и высокому содержанию белка, бобовые культуры широко используются в пищевой промышленности и являются важным источником питания для многих людей.

Представителей этих культур можно высевать уже в марте
Фото: creativecommons.org by Bill Ebbesen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Одним из важных аспектов выращивания бобовых культур является выбор оптимального времени для посева. В зависимости от климатических условий и региона, это может быть различными месяцами в году. Однако, если вы планируете высевать бобовые культуры в марте, то есть несколько важных вещей, которые стоит учитывать.

Так, необходимо выбрать подходящее место для посева. Бобовые культуры предпочитают солнечные и защищенные от ветра места. Также важно, чтобы почва была хорошо дренированной и плодородной. Если вы собираетесь высевать бобовые культуры в марте, то рекомендуется предварительно подготовить почву, внести удобрения и провести междурядные обработки.

Кроме того, надо выбрать подходящий сорт бобовых культур. Некоторые сорта могут быть более устойчивы к низким температурам и более подходящими для посева в марте. Например, горох и фасоль могут быть высеяны в марте, в то время как чечевица и нут лучше посеять в апреле.

Ещё стоит правильно подготовить семена перед посевом. Они должны быть замочены в тёплой воде на несколько часов, чтобы ускорить процесс прорастания. Также рекомендуется обработать семена специальными препаратами, которые повысят их устойчивость к болезням и вредителям.

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к посеву бобовых культур. Рекомендуется высевать их на глубину 3-5 см и соблюдать расстояние между рядами около 20 см. После посева необходимо хорошо полить почву и поддерживать ее влажной в течение всего периода роста.

Секреты выращивания бобовых растений
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Под Авдеевкой освобождено Степовое, уничтожен первый американский "Абрамс" Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр
Последние материалы
Как отучить кошку будить вас в 5 утра: эффективные методы
Представителей этих культур можно высевать уже в марте
Салат с беконом и помидорами: хрустящие сухарики и обжаренный бекон создают интересную текстуру
Президент ПМР Красносельский издал указ о создании флота БПЛА
Любимые средства для макияжа до 500 рублей
Зеленский заявил, что не будет увеличивать масштабы мобилизации до окончания аудита ВСУ
Российские военные испытали ЗРС С-500 "Прометей"
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Первые автомобили АмберАвто появились в продаже. Сколько они стоят?
Бывший глава МИД Украины: "Поляки всё больше ненавидят украинцев"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников