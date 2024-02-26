Высокоурожайный сорт моркови, который растёт и на тяжёлых почвах

Гибрид моркови "Канада F1"

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для тех, кто задумывается о выборе сорта моркови на предстоящий сезон, садовод Дзен-канала "Сад, огород, лайф" рекомендует сорт под названием "Канада F1". Этот гибрид был разработан в Нидерландах и специально предназначен для выращивания в условиях средней полосы России. Он получен путём скрещивания сортов "Шантане" и "Флакке".

Фото: openverse.org by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0.

Морковь устойчива к тяжёлым почвам в отличие от других сортов. Созревание корнеплодов происходит достаточно поздно — за 120-130 дней. Садовод не рекомендует торопиться с выкопкой, так как чем дольше морковь растёт, тем больше она накапливает сахаров и сухих веществ, что благоприятно сказывается на её вкусе и хранении.