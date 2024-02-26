Рассказываем, на что обратить внимание при посадке гортензии, купленной в магазине

Возможно ли посадить гортензию из магазина в саду? Этот вопрос интересует многих садоводов, особенно учитывая разнообразие сортов кустарника, которые продаются.
Магазинные условия не всегда благоприятны для роста гортензии, и кусты могут быть повреждены, а листья и побеги пострадать. Поэтому после покупки рекомендуется осмотреть растение на предмет наличия вредителей и повреждений. Подкармливание гортензии борной кислотой или другими препаратами, способствующими поддержанию иммунитета, также является важным шагом.
Прежде чем приступить к посадке, необходимо обработать гортензию от возможных вредителей. Только после этого можно сажать растение в заранее подготовленную посадочную яму, обеспечив ему необходимые условия для акклиматизации и здорового роста.
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