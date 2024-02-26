Рассказываем, на что обратить внимание при посадке гортензии, купленной в магазине

Возможно ли посадить гортензию из магазина в саду?

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Возможно ли посадить гортензию из магазина в саду? Этот вопрос интересует многих садоводов, особенно учитывая разнообразие сортов кустарника, которые продаются.

Фото: Own work by Laitche is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Магазинные условия не всегда благоприятны для роста гортензии, и кусты могут быть повреждены, а листья и побеги пострадать. Поэтому после покупки рекомендуется осмотреть растение на предмет наличия вредителей и повреждений. Подкармливание гортензии борной кислотой или другими препаратами, способствующими поддержанию иммунитета, также является важным шагом.

Прежде чем приступить к посадке, необходимо обработать гортензию от возможных вредителей. Только после этого можно сажать растение в заранее подготовленную посадочную яму, обеспечив ему необходимые условия для акклиматизации и здорового роста.