Секретный ингредиенты почвы для рассады увеличит урожайность

Интересный ингредиент почвы для рассады сделает её рыхлой и питательной

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый садовод стремится к сильной и здоровой рассаде, которая принесет хороший урожай. Однако множество факторов, начиная от полива и влажности воздуха до кислотности почвы и освещения, могут повлиять на развитие саженцев. Хотя некоторые из этих факторов мы не можем контролировать, на некоторые можно повлиять.

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Садовод Дзен-канала "Сад, огород, лайф" попробовала небольшой трюк при приготовлении почвы для рассады. В почвенную смесь она добавила особый вид песка — песок для шиншилл и хомяков. Почва стала очень рыхлой, что позволило рассаде легко развиваться и быстро расти.

Этот песок, известный как талькомагнезит, состоит из очень мелкой вулканической пыли, практически неотличимой от обычного белого песка. Он делает почву более проницаемой для воздуха и влаги, что помогает корням растений дышать и предотвращает развитие болезней. Благодаря содержанию магния, талькомагнезит играет ключевую роль в фотосинтезе, способствуя здоровому росту растений.

Кроме того, этот песок содержит некоторое количество кремния, фосфора и кальция, а также действует как естественный барьер для некоторых патогенов. Учитывая все эти факторы, песок для шиншилл и хомяков является отличным выбором для улучшения качества почвы.