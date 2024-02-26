Этот "летний кипарис" привлекает пышной кроной: очень красивое растение

Изысканное украшение для сада - кохия

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение, которое становится всё более популярным среди садоводов каждый год, иногда называют "летним кипарисом" из-за схожести с ним, хотя оно не является хвойным растением. Его небольшой куст привлекает внимание пышной кроной, летом зеленой, осенью окрашивающейся в жёлтые или красные оттенки. Речи идёт о кохии.

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Это однолетнее растение, вырастающее до 40 см - 1,5 м. Листья продолговатые, цветки жёлто-зеленые, малозаметные и не особо декоративные. Кохия неприхотлива и может адаптироваться к разным условиям, предпочитая солнечные места и плодородную, рыхлую почву, пишет "Ландшафтный дизайн".

Она переносит засуху, но лучше процветает при умеренной влажности почвы и удобрениях. Стрижка необязательна, но позволяет сформировать ровный куст. Размножается самосевом, поэтому стрижка предотвращает его распространение.

Кохию используют в одиночных посадках, группах на лужайке, клумбах, в контейнерах или как фон для низкорослых цветов. Она хорошо сочетается с цинниями, бархатцами, настурцией, космеей и другими цветами.