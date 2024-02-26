Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Сергея Жукова станцевала в клипе, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии
На норвежском лайнере Norwegian Dawn заподозрили вспышку холеры
Кардиолог Соколов объяснил, почему быстрая ходьба — лучший вид кардиотренировки
На Первом канале стартует историческая драма "Союз спасения"
Госдеп США назвал фиктивными выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии
Форум многополярности объясняется законами физики: изолировать РФ не получается
Башкин: Дания закончила расследование по "Северным потокам" под давлением США
Дмитрий Песков отреагировал на слухи о матери Алексея Навального
Песков: ЦРУ еще до 2014 года готовило украинцев к подрывной работе в РФ
Этот "летний кипарис" привлекает пышной кроной: очень красивое растение

Изысканное украшение для сада - кохия

1:13
Садоводство » Цветы

Это растение, которое становится всё более популярным среди садоводов каждый год, иногда называют "летним кипарисом" из-за схожести с ним, хотя оно не является хвойным растением. Его небольшой куст привлекает внимание пышной кроной, летом зеленой, осенью окрашивающейся в жёлтые или красные оттенки. Речи идёт о кохии.

Изысканное украшение для сада - кохия
Фото: Own work by Σ64 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это однолетнее растение, вырастающее до 40 см - 1,5 м. Листья продолговатые, цветки жёлто-зеленые, малозаметные и не особо декоративные. Кохия неприхотлива и может адаптироваться к разным условиям, предпочитая солнечные места и плодородную, рыхлую почву, пишет "Ландшафтный дизайн".

Она переносит засуху, но лучше процветает при умеренной влажности почвы и удобрениях. Стрижка необязательна, но позволяет сформировать ровный куст. Размножается самосевом, поэтому стрижка предотвращает его распространение.

Кохию используют в одиночных посадках, группах на лужайке, клумбах, в контейнерах или как фон для низкорослых цветов. Она хорошо сочетается с цинниями, бархатцами, настурцией, космеей и другими цветами.

Кохия в саду Неприхотливые однолетники для сада
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Прага скоро может быть неприятно удивлена местью России Любовь Степушова Под Авдеевкой замечены танки Abrams, продолжается зачистка посёлка Крынки Дмитрий Плотников В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Последние материалы
Мурлыкание кошек: сигналы здоровья и эмоционального состояния
Дочь Сергея Жукова станцевала в клипе, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии
На норвежском лайнере Norwegian Dawn заподозрили вспышку холеры
Кардиолог Соколов объяснил, почему быстрая ходьба — лучший вид кардиотренировки
На Первом канале стартует историческая драма "Союз спасения"
Госдеп США назвал фиктивными выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии
Форум многополярности объясняется законами физики: изолировать РФ не получается
Башкин: Дания закончила расследование по "Северным потокам" под давлением США
Дмитрий Песков отреагировал на слухи о матери Алексея Навального
Песков: ЦРУ еще до 2014 года готовило украинцев к подрывной работе в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников