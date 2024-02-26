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Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме

Как сделать компостную яму с нуля на дачном участке

2:09
Садоводство » Советы

Компостная яма - это простой и эффективный способ утилизации органических отходов и получения питательного компоста для удобрения растений. Создать компостную яму с нуля несложно, и в этой статье мы расскажем вам, как это сделать.

Как сделать компостную яму с нуля на дачном участке
Фото: en.wikipedia.org by Diego Grez is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/

Выберите место для компостной ямы

В создании компостной ямы важным является выбор подходящего места для её размещения. Лучше всего выбрать открытое и солнечное место, чтобы компост мог быстрее разлагаться. Также убедитесь, что яма будет находиться в удобном для вас месте, чтобы вы могли легко добавлять отходы и периодически переворачивать компост.

Подготовьте место для ямы

После выбора места для компостной ямы, необходимо подготовить его для дальнейшей работы. Очистите выбранную площадку от мусора и камней, а затем выкопайте яму глубиной около 60 см и диаметром около 1 метра. Если вы планируете создать несколько ям, оставьте между ними расстояние около 1 метра.

Создайте дренажную систему

Чтобы избежать застоя воды в компостной яме, необходимо создать дренажную систему. Для этого на дно ямы положите слой гравия или крупного щебня толщиной около 10 см. Это позволит воде свободно стекать и предотвратит гниение органических отходов.

Добавьте слой сухих материалов

Следующим шагом является добавление слоя сухих материалов, таких как опавшие листья, солома или древесные опилки. Это поможет создать вентиляцию в яме и предотвратит появление неприятного запаха.

Добавьте слой зелёных материалов

На слой сухих материалов положите зелёные отходы, такие как остатки овощей и фруктов, трава, чайные листья и т.д. Эти материалы содержат много азота, который необходим для быстрого разложения компоста.

Периодически переворачивайте компост

Чтобы компост быстрее разлагался, необходимо периодически его переворачивать. Это поможет смешать все слои и обеспечить доступ кислорода, необходимого для процесса разложения. И помните, что отходы необходимо добавлять регулярно. 

Компостная куча. Сделает даже новичок! Пошаговая инструкция от профессионала
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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