Приятный аромат и яркие цветы имеет пеларгония. Этот цветок вы захотите посадить у себя

Пеларгонию многие хотят иметь дома, поэтому рассказываем как её размножить

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Пеларгония — это красивое и популярное растение, которое можно увидеть во многих домах и садах. Она отличается яркими цветами и приятным ароматом, поэтому многие хотят иметь ее в своем саду или на подоконнике. Но как размножить пеларгонию, чтобы получить новые экземпляры этого растения?

Фото: creativecommons.org by Uwe Jelting is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Существует несколько способов размножения пеларгонии: черенкование, деление куста и семенное размножение. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Первый и наиболее распространенный способ — черенкование. Для этого необходимо взять здоровый и сильный побег пеларгонии длиной около 10 см. Отрежьте его от материнского растения под углом 45 градусов и удалите нижние листья. Затем поместите черенок в стакан с водой или в горшок с питательной почвой. Через несколько недель появятся корни, и черенок можно будет пересадить в постоянный горшок.

Второй способ — деление куста. Для этого необходимо выбрать здоровый и крепкий куст пеларгонии и разделить его на несколько частей. Каждая часть должна иметь корни и несколько стеблей. Затем пересадите каждую часть в отдельный горшок с питательной почвой и обеспечьте растению достаточное количество света и влаги.

Третий способ — семенное размножение. Для этого необходимо собрать семена из цветка пеларгонии и посадить их в горшок с питательной почвой. После появления ростков, растения нужно пересадить в отдельные горшки и ухаживать за ними, как за обычными растениями.

Независимо от выбранного способа размножения, необходимо обеспечить растению оптимальные условия для роста и развития. Пеларгония любит яркий свет, но не переносит прямые солнечные лучи. Также важно поддерживать постоянную влажность почвы и регулярно подкармливать растение удобрениями для цветущих растений.

Важно помнить, что размножение пеларгонии может занять некоторое время, поэтому не стоит расстраиваться, если результаты не появятся сразу. Терпение и уход за растением приведут к желаемому результату.