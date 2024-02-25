Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт назвал три главные ошибки при шиномонтаже
Автоэксперт рассказал о самых грубых ошибках водителей зимой
4 эффективных секрета ускоренного похудения: тренировки, особые чаи, ягоды, белок
arXiv: Солнце оказалось на несколько сотых процента меньше, чем считалось ранее
Что такое полиглутаминовая кислота и как она увлажняет кожу
Врачи рассказали, почему нельзя есть гречку с молоком
Экспертные советы: как пенсионерам в России выбрать идеальный автомобиль
Пульмонологи рассказали, что курение считается основной причиной хронического кашля
PLOS ONE: зависимым от соцсетей людям не следует резко отказываться от привычки
Приятный аромат и яркие цветы имеет пеларгония. Этот цветок вы захотите посадить у себя

Пеларгонию многие хотят иметь дома, поэтому рассказываем как её размножить

2:06
Садоводство » Комнатные цветы

Пеларгония — это красивое и популярное растение, которое можно увидеть во многих домах и садах. Она отличается яркими цветами и приятным ароматом, поэтому многие хотят иметь ее в своем саду или на подоконнике. Но как размножить пеларгонию, чтобы получить новые экземпляры этого растения?

Пеларгонию многие хотят иметь дома, поэтому рассказываем как её размножить
Фото: creativecommons.org by Uwe Jelting is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Существует несколько способов размножения пеларгонии: черенкование, деление куста и семенное размножение. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Первый и наиболее распространенный способ — черенкование. Для этого необходимо взять здоровый и сильный побег пеларгонии длиной около 10 см. Отрежьте его от материнского растения под углом 45 градусов и удалите нижние листья. Затем поместите черенок в стакан с водой или в горшок с питательной почвой. Через несколько недель появятся корни, и черенок можно будет пересадить в постоянный горшок.

Второй способ — деление куста. Для этого необходимо выбрать здоровый и крепкий куст пеларгонии и разделить его на несколько частей. Каждая часть должна иметь корни и несколько стеблей. Затем пересадите каждую часть в отдельный горшок с питательной почвой и обеспечьте растению достаточное количество света и влаги.

Третий способ — семенное размножение. Для этого необходимо собрать семена из цветка пеларгонии и посадить их в горшок с питательной почвой. После появления ростков, растения нужно пересадить в отдельные горшки и ухаживать за ними, как за обычными растениями.

Независимо от выбранного способа размножения, необходимо обеспечить растению оптимальные условия для роста и развития. Пеларгония любит яркий свет, но не переносит прямые солнечные лучи. Также важно поддерживать постоянную влажность почвы и регулярно подкармливать растение удобрениями для цветущих растений.

Важно помнить, что размножение пеларгонии может занять некоторое время, поэтому не стоит расстраиваться, если результаты не появятся сразу. Терпение и уход за растением приведут к желаемому результату.

Размножение королевской пеларгонии черенками
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый

Предлагаем вам рецепт яркого салата "Красное море" с крабовыми палочками, сладким перцем и сыром.

Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Украинское командование бросило танки Abrams к освобожденной Авдеевке
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья Ярас Валюкенас Регенерация не за горами: учёные разработали препарат для восстановления мышц после травм Анастасия Жукова
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Сводка с фронта: боевики прячутся на кладбище Работино, из Ласточкино выбиты ВСУ
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте
Последние материалы
Пеларгонию многие хотят иметь дома, поэтому рассказываем как её размножить
Автоэксперт назвал три главные ошибки при шиномонтаже
Автоэксперт рассказал о самых грубых ошибках водителей зимой
4 эффективных секрета ускоренного похудения: тренировки, особые чаи, ягоды, белок
arXiv: Солнце оказалось на несколько сотых процента меньше, чем считалось ранее
Что такое полиглутаминовая кислота и как она увлажняет кожу
Врачи рассказали, почему нельзя есть гречку с молоком
Экспертные советы: как пенсионерам в России выбрать идеальный автомобиль
Пульмонологи рассказали, что курение считается основной причиной хронического кашля
PLOS ONE: зависимым от соцсетей людям не следует резко отказываться от привычки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников