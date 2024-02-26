Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке

Один из самых простых способов выращивания лука - выращивание из севка

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лук — это одна из самых популярных овощных культур, которая широко используется в кулинарии и имеет множество полезных свойств для здоровья. Одним из самых простых и доступных способов выращивания лука является выращивание из севка. В этой статье мы расскажем, как правильно вырастить лук из севка и получить богатый урожай.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Подготовка севка

Перед тем, как приступить к посадке, необходимо подготовить севок. Лучше всего использовать севок среднего размера, с диаметром около 1 см. Он должен быть здоровым, без повреждений и гнили. Если севок слишком мелкий, то он может не дать хороший урожай, а слишком крупный может дать толстые стебли и маленькие луковицы.

Выбор места для посадки

Лук любит солнечные места и хорошо растет на рыхлой, плодородной почве. Поэтому выбирайте для посадки участок с хорошим освещением и подготовьте почву, добавив в нее компост или перегной. Также важно, чтобы место было защищено от сильных ветров.

Посадка севка

Севок следует сажать на глубину около 2-3 см, соблюдая расстояние между растениями около 10-15 см. Если вы хотите получить более крупные луковицы, то можно увеличить расстояние до 20 см. После посадки, засыпьте севок землей и немного придавите, чтобы он хорошо прижился.

Уход за посадкой

Лук не требует особого ухода, но необходимо следить за влажностью почвы. Она должна быть умеренной, не слишком сухой и не слишком мокрой. При необходимости поливайте растения, но не допускайте застоя воды. Также рекомендуется регулярно пропалывать сорняки и рыхлить почву вокруг растений.

Уборка урожая

Лук можно собирать, когда листья начинают желтеть и сохнуть. Это происходит обычно в конце лета или начале осени. Осторожно вытаскивайте луковицы из земли и оставляйте их на солнце для просушки. После этого можно удалить остатки корней и листьев и хранить лук в прохладном и сухом месте.