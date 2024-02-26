Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
PLOS ONE: зависимым от соцсетей людям не следует резко отказываться от привычки
Как правильно поливать капусту, чтобы она не растрескивалась и была сочной и вкусной
New York Times: озвученная цифра Зеленского о потерях ВСУ резко отличается от оценок США
Герои России и знаменитые хоккеисты встретили День защитника Отечества на Байкале
Почему на рынке появляются объявления о продаже почти новых автомобилей с минимальным пробегом: анализ экспертов
Science Daily: живущий в домашних кошках паразит опасен для пожилых людей
Рецепт домашнего соуса для макарон
Лук-севок два года может пролежать в ожидании посева, если вы будете хранить его таким способом
В Германии в честь 23 февраля возложены венки у мемориала советским воинам
Покупать лук для посадки уже можно, но как его правильно хранить

Перед посадкой нужно правильно хранить лук-севок

2:03
Садоводство » Советы

Лук-севок — это молодые растения лука, которые используются для посадки и выращивания новых растений. Они являются важным источником питания и вкусовым дополнением в нашей кухне. Чтобы получить хороший урожай лука, необходимо правильно хранить лук-севок перед посадкой.

Перед посадкой нужно правильно хранить лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Важно учитывать при хранении лук-севка — это температуру. Оптимальная температура для хранения лука-севка составляет от 0 до 2 градусов Цельсия. При этой температуре лук-севок сохраняет свои питательные вещества и не начинает прорастать. Поэтому лучше всего хранить его в холодильнике или в прохладном подвале.

Также важна влажность. Лук-севок нужно хранить в сухом месте, чтобы избежать гниения и развития плесени. Для этого можно использовать специальные сетки или корзины, которые обеспечат хорошую циркуляцию воздуха и предотвратят скопление влаги.

Стоит обратить внимание на выбор места для хранения. Лук-севок не должен храниться вместе с другими овощами или фруктами, так как они могут выделять этилен — газ, который способствует прорастанию лука. Лучше всего хранить лук-севок отдельно от других продуктов.

Ещё один важный момент — это выбор правильной упаковки. Лук-севок нужно хранить в сетках или корзинах, чтобы обеспечить ему доступ к воздуху. Не рекомендуется хранить его в пластиковых пакетах или контейнерах, так как это может привести к скоплению влаги и развитию гнили.

Кроме того, перед хранением лук-севок нужно тщательно осмотреть и отсортировать. Удалите все поврежденные и больные растения, чтобы предотвратить распространение болезней на остальные. Также стоит отделить крупные и мелкие луковицы, так как они могут иметь различные условия хранения.

Важно помнить о сроках хранения. Лук-севок можно хранить до 6 месяцев, но лучше всего посадить его в течение первых 2-3 месяцев. Чем дольше лук-севок будет храниться, тем меньше вероятность получить хороший урожай.

Как хранить лук-севок
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем
Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья Ярас Валюкенас Регенерация не за горами: учёные разработали препарат для восстановления мышц после травм Анастасия Жукова
Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк
Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине
Новый трюк мошенников с бутылкой: водители могут лишиться ценных вещей, пока ищут причину скрежета
Новый трюк мошенников с бутылкой: водители могут лишиться ценных вещей, пока ищут причину скрежета
Последние материалы
New York Times: озвученная цифра Зеленского о потерях ВСУ резко отличается от оценок США
Герои России и знаменитые хоккеисты встретили День защитника Отечества на Байкале
Почему на рынке появляются объявления о продаже почти новых автомобилей с минимальным пробегом: анализ экспертов
Science Daily: живущий в домашних кошках паразит опасен для пожилых людей
Рецепт домашнего соуса для макарон
Лук-севок два года может пролежать в ожидании посева, если вы будете хранить его таким способом
В Германии в честь 23 февраля возложены венки у мемориала советским воинам
Врачи рассказали, что пожелтевшие белки глаз говорят о раке печени
Агата Муцениеце продолжила публичную полемику с женой Прилучного
Зеленский: Россия планирует наступление в начале лета или в конце мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников