Покупать лук для посадки уже можно, но как его правильно хранить

Перед посадкой нужно правильно хранить лук-севок

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лук-севок — это молодые растения лука, которые используются для посадки и выращивания новых растений. Они являются важным источником питания и вкусовым дополнением в нашей кухне. Чтобы получить хороший урожай лука, необходимо правильно хранить лук-севок перед посадкой.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Важно учитывать при хранении лук-севка — это температуру. Оптимальная температура для хранения лука-севка составляет от 0 до 2 градусов Цельсия. При этой температуре лук-севок сохраняет свои питательные вещества и не начинает прорастать. Поэтому лучше всего хранить его в холодильнике или в прохладном подвале.

Также важна влажность. Лук-севок нужно хранить в сухом месте, чтобы избежать гниения и развития плесени. Для этого можно использовать специальные сетки или корзины, которые обеспечат хорошую циркуляцию воздуха и предотвратят скопление влаги.

Стоит обратить внимание на выбор места для хранения. Лук-севок не должен храниться вместе с другими овощами или фруктами, так как они могут выделять этилен — газ, который способствует прорастанию лука. Лучше всего хранить лук-севок отдельно от других продуктов.

Ещё один важный момент — это выбор правильной упаковки. Лук-севок нужно хранить в сетках или корзинах, чтобы обеспечить ему доступ к воздуху. Не рекомендуется хранить его в пластиковых пакетах или контейнерах, так как это может привести к скоплению влаги и развитию гнили.

Кроме того, перед хранением лук-севок нужно тщательно осмотреть и отсортировать. Удалите все поврежденные и больные растения, чтобы предотвратить распространение болезней на остальные. Также стоит отделить крупные и мелкие луковицы, так как они могут иметь различные условия хранения.

Важно помнить о сроках хранения. Лук-севок можно хранить до 6 месяцев, но лучше всего посадить его в течение первых 2-3 месяцев. Чем дольше лук-севок будет храниться, тем меньше вероятность получить хороший урожай.