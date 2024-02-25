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Как правильно поливать капусту, чтобы она не растрескивалась и была сочной и вкусной

1:11
Садоводство » Овощи

Избегаем растрескивания капусты: как правильно поливать грядки для здорового урожая

Частая ошибка в поливе грядок часто приводит к неприятным последствиям, таким как растресканная капуста и нападение слизней. Однако, узнав секреты опытных огородников, можно предотвратить эти проблемы.

Как правильно поливать капусту, чтобы она не растрескивалась и была сочной и вкусной
Фото: pexels.com by freestocks.org is licensed under public domain

Угроза растресканной капусты:

  • Неправильный полив может быть причиной трещин на плодах.
  • Вторым негативным аспектом является возможное нападение слизней, что может привести к полному уничтожению урожая.

Превентивные меры:

Опытные огородники подчеркивают, что предотвращение проблем гораздо проще, чем их решение.

Секреты правильного полива:

  • Один кустик требует всего 1-2 литра воды, но важно избегать застой воды в лунке.
  • В случае долгого перерыва в поливе, рекомендуется внимательно добавлять влагу.
  • Лучше разделить общее количество воды на два этапа, например, половина утром и половина вечером, придерживаясь нормы в 1-2 литра.

Благодаря этим простым, но важным правилам полива, вы можете ожидать здоровый и качественный урожай капусты, избегая ее растрескивания и вредоносных нападений.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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