Начинающие дачники не знают, как зимой надо ухаживать за клубникой, чтоб урожая было - завались

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Миф о морозостойкости клубники в различных климатических зонах распространен, но культуре все равно требуется особенная забота в условиях суровых зим. Узнаем, как обеспечить надежную защиту и сохранить урожай.

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Успешное выращивание клубники зимой: секреты надежной защиты от морозов

Зависимость от снега: Клубника, даже в Сибири и на Урале, не так уж морозостойка. Однако заслуга не в выдерживании температур, а в том, что снег, выпавший в этих регионах, служит ей естественным укрытием. Он обеспечивает надежную защиту от морозов.

Отсутствие снега: В случае отсутствия снега, дачникам следует активно укрыть клубнику. Недостаток снежного покрова, особенно в периоды оттепелей, может привести к вымерзанию кустов.

Тип снега: Пухлый и рыхлый снег, как на крышах или в саду, лучше всего подходит для укрытия клубники. Слежавшийся и плотный снег не обеспечит достаточного утепления.

Альтернативные методы: В случае отсутствия снега, клубнику можно укрыть ветками. Однако необходимо помнить, что температура даже в 10 градусов ниже ноля может стать опасной для кустов, если не предпринимать меры защиты.