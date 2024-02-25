Эта сирень удивит ароматом и красотой: изысканный сорт для вашего участка

Сорт "буддлеи Давида"

Изысканный кустарник, известный как летняя сирень, популярен благодаря своим красивым цветкам и аромату. Сорт "буддлеи Давида" достигает высоты от 1,5 до 3 метров и цветёт с июля по октябрь, имея разнообразные цвета соцветий.

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Растение предпочитает тёплые и хорошо освещённые места с плодородной почвой, требует умеренного полива и подкормок. Обрезка поддерживает его вид и способствует цветению. "Буддлея" устойчива к холодам, но лучше укрыть её на зиму, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".