Эта сирень удивит ароматом и красотой: изысканный сорт для вашего участка

Изысканный кустарник, известный как летняя сирень, популярен благодаря своим красивым цветкам и аромату. Сорт "буддлеи Давида" достигает высоты от 1,5 до 3 метров и цветёт с июля по октябрь, имея разнообразные цвета соцветий.

Фото: Own work by Ptelea is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported