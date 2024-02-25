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Польза или вред: рассказываем, как правильно проводить побелку деревьев

Побелка деревьев может быть иногда вредна

1:24
Садоводство » Советы

Обработка стволов деревьев может быть бесполезной или даже вредной в некоторых случаях. Вот четыре ситуации, когда побелка стволов может быть неэффективной или вредной. Их привёл Дзен-канал "Садоёж".

Побелка деревьев может быть иногда вредна
Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Взрослые деревья более подвержены морозобоям и требуют побелки. Однако молодые саженцы нуждаются в осторожном подходе: составы для побелки следует разбавлять, чтобы избежать повреждения нежной коры.Деревья с тонкими стволами меньше 3-4 см в диаметре не требуют побелки, так как они лучше переносят солнечные лучи и морозы.

Область нанесения составов играет важную роль. Необходимо белить не только нижнюю часть стволов на высоте около метра, но и скелетные ветви, чтобы предотвратить морозобоины и ожоги. Также важно обрабатывать места сгибов и разветвлений, где может скапливаться влага и развиваться грибковая инфекция.

Время проведения процедуры имеет значение. Бесполезно белить деревья в сентябре или декабре, когда погода стабильно теплая или уже слишком холодная. Рекомендуется проводить процедуру ближе к середине ноября, когда ожидаются отрицательные температуры.

При выборе составов следует избегать "бытовых" красок типа эмали, которые могут навредить растениям. Лучше использовать растворы извести, мела, гипса или специальные садовые краски.

ТАКАЯ ПОБЕЛКА ЗАЩИТИТ ДЕРЕВЬЯ ОТ РАКА И НЕ СМОЕТСЯ ЗА ЗИМУ ДОЖДЯМИ! Когда и как правильно белить сад
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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