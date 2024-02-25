Польза или вред: рассказываем, как правильно проводить побелку деревьев

Обработка стволов деревьев может быть бесполезной или даже вредной в некоторых случаях. Вот четыре ситуации, когда побелка стволов может быть неэффективной или вредной. Их привёл Дзен-канал "Садоёж".
Взрослые деревья более подвержены морозобоям и требуют побелки. Однако молодые саженцы нуждаются в осторожном подходе: составы для побелки следует разбавлять, чтобы избежать повреждения нежной коры.Деревья с тонкими стволами меньше 3-4 см в диаметре не требуют побелки, так как они лучше переносят солнечные лучи и морозы.
Область нанесения составов играет важную роль. Необходимо белить не только нижнюю часть стволов на высоте около метра, но и скелетные ветви, чтобы предотвратить морозобоины и ожоги. Также важно обрабатывать места сгибов и разветвлений, где может скапливаться влага и развиваться грибковая инфекция.
Время проведения процедуры имеет значение. Бесполезно белить деревья в сентябре или декабре, когда погода стабильно теплая или уже слишком холодная. Рекомендуется проводить процедуру ближе к середине ноября, когда ожидаются отрицательные температуры.
При выборе составов следует избегать "бытовых" красок типа эмали, которые могут навредить растениям. Лучше использовать растворы извести, мела, гипса или специальные садовые краски.
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