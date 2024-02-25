Эти белые цветы идеальны для создания интересных композиций

Эти прекрасные цветы часто можно увидеть на загородных участках. Их нежность и яркость придают свежесть летнему саду, они остаются постоянным элементом обстановки. Эти растения, называемые нивяником или садовыми ромашками из-за сходства цветов, прекрасно вписываются как в натуралистические, сельские цветники, так и в современные композиции.
Нивяник отличается от обычной ромашки более крупными соцветиями и высотой куста, который может достигать почти метра, в то время как ромашка растёт максимум до 60 см. Они также отличаются по листьям - у ромашки перисто-раздельные, а у нивяника, в основном, цельные. Ромашка имеет ветвистый стебель, что не характерно для нивяника.
Садовые ромашки радуют своим цветением с начала лета до осени, создавая куртины из густых кустов. Они предпочитают солнечные или полутенистые места и могут произрастать на различных почвах, предпочтительно средней плодородности, умеренно влажных и дренированных.
Уход за нивяником минимален и включает периодические поливы, особенно в период засухи, и подкормки пару раз в лето. Он гармонично сочетается с другими цветами, такими как васильки, колокольчики, дельфиниумы, астры и другие, создавая нежные композиции.
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