Эти белые цветы идеальны для создания интересных композиций

Нивяник и ромашка станут прекрасными украшениями сада

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти прекрасные цветы часто можно увидеть на загородных участках. Их нежность и яркость придают свежесть летнему саду, они остаются постоянным элементом обстановки. Эти растения, называемые нивяником или садовыми ромашками из-за сходства цветов, прекрасно вписываются как в натуралистические, сельские цветники, так и в современные композиции.

Фото: Own work by Chris.urs-o is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Нивяник отличается от обычной ромашки более крупными соцветиями и высотой куста, который может достигать почти метра, в то время как ромашка растёт максимум до 60 см. Они также отличаются по листьям - у ромашки перисто-раздельные, а у нивяника, в основном, цельные. Ромашка имеет ветвистый стебель, что не характерно для нивяника.

Садовые ромашки радуют своим цветением с начала лета до осени, создавая куртины из густых кустов. Они предпочитают солнечные или полутенистые места и могут произрастать на различных почвах, предпочтительно средней плодородности, умеренно влажных и дренированных.

Уход за нивяником минимален и включает периодические поливы, особенно в период засухи, и подкормки пару раз в лето. Он гармонично сочетается с другими цветами, такими как васильки, колокольчики, дельфиниумы, астры и другие, создавая нежные композиции.



