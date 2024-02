Зима отступает! Готовим землю в огороде и семена различных культур к посадке

Начало марта — время, когда зима постепенно отступает, и солнце начинает согревать землю. Это идеальный момент, чтобы начать работу в огороде и заняться посевом различных культур. В этой статье мы рассмотрим несколько растений, которые можно успешно посадить в огороде уже в начале марта.

Фото: "Spinach" by Victor Radziun is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.