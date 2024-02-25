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Зима отступает! Готовим землю в огороде и семена различных культур к посадке

Весенний старт: что можно сажать в огороде в начале марта

Садоводство

Начало марта — время, когда зима постепенно отступает, и солнце начинает согревать землю. Это идеальный момент, чтобы начать работу в огороде и заняться посевом различных культур. В этой статье мы рассмотрим несколько растений, которые можно успешно посадить в огороде уже в начале марта.

Весенний старт: что можно сажать в огороде в начале марта
Фото: "Spinach" by Victor Radziun is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Ранний картофель

Картофель является одной из самых популярных культур в огороде. В начале марта можно начать севку раннего сорта картофеля. Для этого необходимо приготовить грядки или горки, добавить органическое удобрение и разместить клубни картофеля на глубине около 10-15 см. После этого необходимо накрыть грядки агроволокном или пленкой, чтобы сохранить тепло и способствовать быстрому прорастанию.

Морковь

Морковь — ещё одна культура, которую можно сеять уже в начале марта. Для успешного посева моркови необходима рыхлая и плодородная почва. Семена следует высевать на глубину около 1-2 см, соблюдая расстояние между растениями около 5-10 см. После посева рекомендуется накрыть грядки семенной пленкой, чтобы создать оптимальные условия для прорастания.

Лук репчатый

Лук репчатый — это ещё одна культура, которую можно успешно посадить в начале марта. Для посева необходимо выбрать сорт, адаптированный к раннему высеву. Семена лука репчатого следует высевать на глубину около 2-3 см, соблюдая расстояние между растениями около 10-15 см. После посева рекомендуется присыпать грядки песком, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить появление гнили.

Зелень

В начале марта можно начать севку различных видов зелени, таких как петрушка, укроп, шпинат и салатные сорта. Эти культуры быстро прорастают и могут быть использованы уже через несколько недель после посева. Для севки необходимо выбрать солнечное место и рыхлую почву. Семена следует высевать на мелкую глубину и умеренно поливать.

Начало марта — прекрасное время для начала работы в огороде и посева различных культур. Ранний картофель, морковь, лук репчатый и зелень — это всего лишь некоторые из растений, которые можно успешно посадить уже в это время. Следует помнить, что каждая культура имеет свои особенности и требует определенных условий для успешного роста. Следуйте рекомендациям по посеву и уходу за растениями, и скоро вы сможете наслаждаться свежими овощами и зеленью собственного урожая.

Что нужно посадить весной в первую очередь?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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