Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой

Гортензия точно порадует: рассказываем, как правильно её обрезать

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Обрезка древовидной гортензии весной является важным аспектом ухода за этим растением. Правильное обрезание поможет достичь более красивого вида куста, улучшить цветение и поддерживать его здоровье в целом. Рассмотрим основные шаги по обрезке древовидной гортензии весной.

Фото: https://na-dache.pro/

Время обрезки: Рекомендуется обрезать древовидную гортензию весной, после того как заморозки пройдут и новые почки начнут появляться. Обычно это происходит в апреле или мае. Но стоит учитывать климатические условия вашего региона, так как поздней обрезкой можно пропустить начало цветения.

Подготовка инструментов: Перед обрезкой необходимо подготовить острые и чистые секаторы или садовые ножницы. Такие инструменты помогут сделать чистые и аккуратные срезы без повреждений для растения.

Отрезание старых побегов: Первым шагом является отрезание всех старых побегов. Они легко определяются по темно-коричневой окраске и отсутствию новых почек на них. Вырезайте их низко к основанию куста.

Сокращение длины побегов: Следующим шагом является сокращение длины оставшихся побегов. Их можно сократить примерно на 1/3 или ½, чтобы стимулировать образование новых почек и укрепить растение. При этом необходимо выбирать внутренние почки или точки наружу, чтобы куст сохранял естественную форму.

Удаление сухих и повреждённых веток: Во время обрезки стоит также обратить внимание на сухие, поврежденные или больные ветки. Они должны быть полностью удалены, чтобы предотвратить распространение заболеваний и улучшить общую здоровье растения.

Удаление сорняков и мусора: В конце обрезки стоит также удалить все сорняки и мусор, который может попасть в куст. Это поможет обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить развитие болезней.

Подкормка и полив: После обрезки стоит провести подкормку куста специальными удобрениями для гортензий. Это поможет растению восстановиться и лучше расти. Также не забывайте поливать гортензию регулярно, особенно в периоды активного роста.

Обрезка древовидной гортензии весной — это одна из важных процедур, которая позволяет улучшить внешний вид куста, стимулировать цветение и поддерживать его здоровье. Запомните эти советы, чтобы ваша гортензия радовала вас своими красивыми цветами и здоровым видом каждый год.