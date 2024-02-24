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Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой

Гортензия точно порадует: рассказываем, как правильно её обрезать

2:27
Садоводство » Цветы

Обрезка древовидной гортензии весной является важным аспектом ухода за этим растением. Правильное обрезание поможет достичь более красивого вида куста, улучшить цветение и поддерживать его здоровье в целом. Рассмотрим основные шаги по обрезке древовидной гортензии весной.

Гортензия точно порадует: рассказываем, как правильно её обрезать
Фото: https://na-dache.pro/

Время обрезки: Рекомендуется обрезать древовидную гортензию весной, после того как заморозки пройдут и новые почки начнут появляться. Обычно это происходит в апреле или мае. Но стоит учитывать климатические условия вашего региона, так как поздней обрезкой можно пропустить начало цветения.

Подготовка инструментов: Перед обрезкой необходимо подготовить острые и чистые секаторы или садовые ножницы. Такие инструменты помогут сделать чистые и аккуратные срезы без повреждений для растения.

Отрезание старых побегов: Первым шагом является отрезание всех старых побегов. Они легко определяются по темно-коричневой окраске и отсутствию новых почек на них. Вырезайте их низко к основанию куста.

Сокращение длины побегов: Следующим шагом является сокращение длины оставшихся побегов. Их можно сократить примерно на 1/3 или &frac12, чтобы стимулировать образование новых почек и укрепить растение. При этом необходимо выбирать внутренние почки или точки наружу, чтобы куст сохранял естественную форму.

Удаление сухих и повреждённых веток: Во время обрезки стоит также обратить внимание на сухие, поврежденные или больные ветки. Они должны быть полностью удалены, чтобы предотвратить распространение заболеваний и улучшить общую здоровье растения.

Удаление сорняков и мусора: В конце обрезки стоит также удалить все сорняки и мусор, который может попасть в куст. Это поможет обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить развитие болезней.

Подкормка и полив: После обрезки стоит провести подкормку куста специальными удобрениями для гортензий. Это поможет растению восстановиться и лучше расти. Также не забывайте поливать гортензию регулярно, особенно в периоды активного роста.

Обрезка древовидной гортензии весной — это одна из важных процедур, которая позволяет улучшить внешний вид куста, стимулировать цветение и поддерживать его здоровье. Запомните эти советы, чтобы ваша гортензия радовала вас своими красивыми цветами и здоровым видом каждый год.

Обрезка древовидной гортензии весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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