Многие совершают эту ошибку при уборке капусты, а зря

При уборке капусты многие совершают ошибку, не сохраняя длинную кочерыжку. При шинковке для квашения или приготовления блюд держать капусту за кочерыгу проще и безопаснее.
Кочерыжка содержит накопленные питательные вещества, которые медленно, но постепенно переносятся в кочан. Эта часть служит кочану буфером от болезней, являясь его иммунной системой.
Садовод Дзен-канала "Сад, огород, наука и ... лень" не советует удалять кочерыжку при уборке капусты.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.