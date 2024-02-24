Многие совершают эту ошибку при уборке капусты, а зря

Нужно ли удалять кочерыжку капусты

0:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

При уборке капусты многие совершают ошибку, не сохраняя длинную кочерыжку. При шинковке для квашения или приготовления блюд держать капусту за кочерыгу проще и безопаснее.

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Кочерыжка содержит накопленные питательные вещества, которые медленно, но постепенно переносятся в кочан. Эта часть служит кочану буфером от болезней, являясь его иммунной системой.

Садовод Дзен-канала "Сад, огород, наука и ... лень" не советует удалять кочерыжку при уборке капусты.