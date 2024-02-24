Эти сорта абрикосов устойчивы к заморозкам, а вредители облетают их стороной

Два отличных сорта абрикоса

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Эти сорта абрикоса устойчивы к заморозкам, монилиозу, а вредители облетают их стороной. Подборкой поделился Дзен-канал "Сад, огород, наука и … лень".

Фото: Own work by Володимир Дзюбак is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. "Кубанский чёрный". Плоды крупные, весом 35 г, овальные, тёмно-фиолетовые, пушистые. Мякоть жёлтая, средней плотности, сочная, сладко-кислая, ароматная, приятного вкуса. Косточка средних размеров, хорошо отделяется. Созревают в конце июля, хорошо переносят транспортировку, подходят для употребления в свежем виде и для консервирования.

Зимостойкость дерева и бутонов довольно высокая, аналогично зимостойким сортам русской сливы и алычи. Устойчив к монилиозу, клястероспориозу, цитоспориозу, бактериозу. Не самобесплоден. Плодоносит уже на второй-третий год.

Преимущества: хорошие вкусовые и консервационные качества плодов, зимостойкость, устойчивость к болезням.

2. "Чёрный бархат". Плоды среднего размера, около 30 г, тёмно-фиолетовые, пушистые. Мякоть жёлтая, около кожицы розовая, средней плотности, сочная, сладко-кислая, ароматная, очень вкусная. Косточка среднего размера, отделяется. Созревают в конце июля, хорошо переносятся, подходят для употребления в свежем виде и отлично консервируются.

Этот сорт частично самоопыляющийся. Зимостойкость высокая, на уровне зимостойких сортов алычи. Средняя засухоустойчивость. Устойчив к монилиозу, клястероспориозу, бактериозу, цитоспориозу.

Преимущества: высокое качество плодов, продуктивность, адаптивность.