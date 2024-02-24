Эти дивные многолетники идеальны для любого сада

Эти цветы-многолетники станут прекрасным украшением сада. Они неприхотливы в уходе и подойдут для начинающих садоводов.
Золотарник. Их легко отличить по ярким цветам. Растение предпочитает освещённые солнцем места.
Розовый чеддер. Цветёт с мая по июнь яркими розовыми цветами. Эти цветы обладают насыщенным ароматом.
Седум. Его соцветия самых разных цветов оживят любой сад.
Коломбина. Эти великолепные цветы имеют уникальную форму, из-за которой их прозвали бабушкиными шляпками. Растение цветёт весной и выпускается в яркой цветовой гамме.
Ирис. Эти потрясающие цветы бывают разных цветов, включая ярко-синий и пурпурный. Несмотря на нежный внешний вид, они удивительно выносливы.
Амсония. Цветы имеют звездообразную форму, которая привлекает внимание. Они цветут поздней весной и в начале лета.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.