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Эти дивные многолетники идеальны для любого сада

Подборка многолетников для сада

1:00
Садоводство » Цветы

Эти цветы-многолетники станут прекрасным украшением сада. Они неприхотливы в уходе и подойдут для начинающих садоводов.

Подборка многолетников для сада
Фото: flickr.com by AnemoneProjectors (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Золотарник. Их легко отличить по ярким цветам. Растение предпочитает освещённые солнцем места.

Розовый чеддер. Цветёт с мая по июнь яркими розовыми цветами. Эти цветы обладают насыщенным ароматом.

Седум. Его соцветия самых разных цветов оживят любой сад.

Коломбина. Эти великолепные цветы имеют уникальную форму, из-за которой их прозвали бабушкиными шляпками. Растение цветёт весной и выпускается в яркой цветовой гамме.

Ирис. Эти потрясающие цветы бывают разных цветов, включая ярко-синий и пурпурный. Несмотря на нежный внешний вид, они удивительно выносливы.

Амсония. Цветы имеют звездообразную форму, которая привлекает внимание. Они цветут поздней весной и в начале лета.

Золотарник обыкновенный (золотая розга). Алефиров А.Н.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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