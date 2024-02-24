Помидоры и картофель - плохие соседи для клубники

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Какие растения не должны расти рядом с клубникой

2:08
Садоводство » Плодовые

Клубника — это одна из самых популярных ягод, которая обладает не только вкусным сладким вкусом, но и множеством полезных свойств. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья организма. Однако, несмотря на всю её пользу, есть некоторые вещи, которые не должны расти вместе с клубникой.

Какие растения не должны расти рядом с клубникой
Фото: https://ogorod21vek.ru/

Главное, что не должно расти с клубникой — это сорняки. Клубника очень любит солнечный свет и плодородную почву, что делает ее идеальной целью для сорняков. Они могут быстро распространяться и забирать все питательные вещества из почвы, что может негативно сказаться на росте и качестве клубники. Поэтому важно регулярно пропалывать сорняки вокруг клубничных кустов.

Ещё важный фактор — это насекомые и вредители. Клубника может стать добычей для различных насекомых, таких как клещи, тли, жуки и другие. Они могут повредить растение и уменьшить урожайность. Чтобы избежать этого, можно использовать натуральные методы борьбы с вредителями, например, посадить рядом с клубникой растения, которые отпугивают насекомых своим запахом, или использовать органические средства защиты.

Негативно повлияет на рост клубники — это неправильный полив. Клубника любит умеренное количество влаги, поэтому ее не стоит переувлажнять. Избыточная влага может привести к гниению корней и развитию грибковых заболеваний. Также важно следить за тем, чтобы вода не попадала на листья и цветы клубники, так как это может привести к развитию грибковых инфекций.

Кроме того, не стоит сажать рядом с клубникой другие растения, которые могут конкурировать с ней за питательные вещества и пространство. Например, помидоры и картофель могут быть плохими соседями для клубники, так как они также любят плодородную почву и могут уменьшить урожайность ягод.

Важно также помнить о правильной обрезке и подкормке клубники. Обрезка помогает сохранить растение здоровым и увеличить урожайность, а подкормка — обеспечить ему необходимые питательные вещества для роста и развития.

Что будет, если рядом с клубникой посадить землянику
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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