Почва, полив и свет: важные факторы для полноценного развития рассады

Рассада — это молодые растения, выращенные из семян или черенков. Она является важным этапом в процессе выращивания растений и требует особого внимания и заботы. Но иногда бывает так, что рассада вырастает хилой и слабой, что может привести к её гибели. В этой статье мы расскажем, как спасти хилую рассаду и дать ей шанс на полноценное развитие.

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder