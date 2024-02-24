Это важная часть ухода за деревьями: рассказываем чем белить

Как выбрать побелку для деревьев, чтобы уже весной их побелить

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Побелка деревьев - это важная часть ухода за растениями, которая помогает защитить их от вредителей, болезней и неблагоприятных погодных условий. Существует множество различных видов побелки, поэтому важно выбрать ту, которая подходит именно для вашего дерева.

Существует два основных вида побелки для деревьев:

Водоэмульсионная побелка. Это самый распространенный вид побелки, который представляет собой смесь воды, извести и специальных добавок. Водоэмульсионная побелка легко наносится, быстро сохнет и хорошо держится на стволе дерева.

Акриловая побелка. Акриловая побелка изготавливается на основе акриловой смолы. Она более устойчива к влаге и перепадам температуры, чем водоэмульсионная побелка, но при этом и более дорогая.

Как выбрать побелку для деревьев

При выборе побелки для деревьев следует учитывать несколько факторов:

Вид дерева. Некоторые деревья лучше переносят водоэмульсионную побелку, а другие - акриловую. Например, береза и клен хорошо переносят водоэмульсионную побелку, а дуб и ясень - акриловую.

Состояние дерева. Если дерево больное или поврежденное, то лучше использовать акриловую побелку, которая более устойчива к вредителям и болезням.

Климатические условия. Если вы живете в регионе с влажным климатом, то лучше использовать акриловую побелку, которая лучше переносит влагу. Если же вы живете в регионе с сухим климатом, то можно использовать водоэмульсионную побелку.

Как наносить побелку на деревья

Перед нанесением побелки необходимо подготовить ствол дерева. Для этого удалите с него отмершую кору, лишайники и другие загрязнения. Затем побелку следует развести водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Наносите побелку на ствол дерева с помощью кисти или распылителя. Побелку следует наносить тонким слоем, чтобы она не отслаивалась.

Когда белить деревья

Белить деревья следует два раза в год: весной и осенью. Весенняя побелка защищает деревья от вредителей и болезней, а осенняя побелка помогает деревьям лучше перенести зиму.

Советы по выбору и нанесению побелки для деревьев

При выборе побелки обращайте внимание на ее состав. Она должна содержать специальные добавки, которые защищают деревья от вредителей и болезней.

Перед нанесением побелки обязательно подготовьте ствол дерева. Удалите с него отмершую кору, лишайники и другие загрязнения.

Наносите побелку тонким слоем, чтобы она не отслаивалась.

Если вы живете в регионе с влажным климатом, то рекомендуется использовать акриловую побелку.

Белить деревья следует два раза в год: весной и осенью.