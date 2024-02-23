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Эту распространённую болезнь растений тяжело обнаружить на ранних стадиях

Цветочные растения очень часто болеют фузариозом

2:53
Садоводство » Вредители и болезни

Болезнь фузариоз является одной из наиболее распространённых и опасных болезней, подвергающих цветочные растения at risk. Эта болезнь вызывается различными видами грибов рода Фузариум, которые могут проникать в растения через корни или повреждённые стебли.

Цветочные растения очень часто болеют фузариозом
Фото: creativecommons.org by IAEA Imagebank is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Изначально болезнь фузариоз проявляется внутри растения, поэтому часто становится сложно обнаружить её симптомы на ранних стадиях. Однако по мере развития болезни, растения начинают проявлять ряд характерных признаков, которые позволяют поставить диагноз Фузариоз.

Один из основных симптомов болезни — увядание и гибель верхушек растений. Постепенно, заболевшие растения высыхают и отмирают. Корни поражаются грибами Фузариума, что приводит к их гниению и потере способности поглощать воду и питательные вещества растениями. В некоторых случаях корни становятся каштанового цвета, что может быть ярким индикатором наличия грибковой инфекции.

Другим типичным симптомом болезни Фузариоз является появление коричневых или черных пятен на стеблях и листьях растений. Эти пятна могут иметь различную форму и размеры, они распространяются по всему растению и приводят к общей деформации и искривлению его частей. Внутренние ткани растений также могут быть поражены грибами, что приводит к тлению и образованию неприятного запаха.

Распространение болезни Фузариоз может происходить как посредством почвы, так и по воздуху. Грибы Фузариума могут быть долгое время латентными и сохраняться в почве, а при подходящих условиях начать активно размножаться и заражать растения. Высокая влажность, неоптимальная температура и низкое содержание питательных веществ в почве являются факторами риска, способствующими развитию болезни.

Для предотвращения и контроля болезни фузариоз рекомендуется соблюдать несколько мер предосторожности. Важно использовать здоровые и сертифицированные саженцы, регулярно обрабатывать растения препаратами, содержащими фунгициды, и не перезапахивать почву из года в год. Кроме того, растения следует выращивать на хорошо дренированных участках и поддерживать оптимальные условия воздухообмена и освещения.

Однако, в случае поражения болезнью фузариоз, рекомендуется удалить и уничтожить все заболевшие растения, чтобы предотвратить распространение грибковой инфекции. При этом очень важно дезинфицировать инструменты и посуду, которые могли контактировать с зараженными растениями, чтобы предотвратить дальнейший захват.

Болезнь фузариоз является серьёзной проблемой, подвергающей цветочные растения риску. Правильная профилактика и активная борьба с этой болезнью способствуют здоровому росту и развитию растений, а также сохранению красоты и эстетической привлекательности садов и цветников.

Как лечить фузариоз, защита растерий от бактериальных грибов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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