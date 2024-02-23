Откройте секрет эффективной ловушки: справляемся с муравьями и тлями без химии!

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Муравьи на грядках могут стать настоящей бедой, особенно когда они являются переносчиками тли. Однако существует простое и доступное средство, которое можно приготовить самостоятельно, чтобы избавиться от этих вредителей.

Фото: flickr. com by Corey Leopold is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как приготовить раствор от муравьев:

Для этого потребуется:

1/3 ч. ложки буры

1 ст. ложка сахара

2 ст. ложки горячей воды

Как применять:

Все компоненты следует тщательно перемешать. После остывания раствора добавьте одну чайную ложку меда в смесь.

Полученную жидкость наливаем в емкость и размещаем рядом с местом скопления муравьев.

Муравьи привлекутся сладким ароматом и попадут в ловушку, где их ждет неизбежная гибель.

Как подчеркивают опытные садоводы, следует периодически менять средство, чтобы поддерживать его эффективность.

Благодаря этому раствору можно избавиться от муравьев всего за две недели. Новый способ без химии для вашего сада!