Рассказываем о декоративных сортах сосен: не вырастают гигантскими - миниатюрные и очень красивые

Подборка декоративных сортов сосен

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Хвойные растения всегда прекрасно вписываются в ландшафт, особенно крупные деревья, такие как сосны и ели. Они придают участку природный вид и радуют глаз своей красотой в любое время года. Однако стандартные высокие сосны часто не подходят для садов из-за их размеров, поэтому для озеленения чаще используют компактные декоративные сорта.

Фото: flickr.com by Art Poskanzer from Berkeley, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дзен-канал "Ландшафтный дизайн" составил подборку декоративных сортов сосен.

"Альбинс". Это стелющийся сорт с голубоватой хвоей, который иногда прививают на штамб для получения плакучей формы.

"Мозери". Карликовый сорт с шаровидной кроной и светло- или желто-зелёной окраской хвои.

"Пумилио". Компактный сорт с ярко-зелёной кроной, который обычно не превышает 1,5 метра в высоту.

"Якобсен". Карликовый сорт, который достигает всего до 40 сантиметров в высоту.

"Мопс". Сорт, имеющий форму шара и тёмно-зелёную окраску хвои с изумрудным оттенком.

Популярностью также пользуется "Чёрная сосна".