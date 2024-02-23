Рассказываем о декоративных сортах сосен: не вырастают гигантскими - миниатюрные и очень красивые

Хвойные растения всегда прекрасно вписываются в ландшафт, особенно крупные деревья, такие как сосны и ели. Они придают участку природный вид и радуют глаз своей красотой в любое время года. Однако стандартные высокие сосны часто не подходят для садов из-за их размеров, поэтому для озеленения чаще используют компактные декоративные сорта.
Дзен-канал "Ландшафтный дизайн" составил подборку декоративных сортов сосен.
"Альбинс". Это стелющийся сорт с голубоватой хвоей, который иногда прививают на штамб для получения плакучей формы.
"Мозери". Карликовый сорт с шаровидной кроной и светло- или желто-зелёной окраской хвои.
"Пумилио". Компактный сорт с ярко-зелёной кроной, который обычно не превышает 1,5 метра в высоту.
"Якобсен". Карликовый сорт, который достигает всего до 40 сантиметров в высоту.
"Мопс". Сорт, имеющий форму шара и тёмно-зелёную окраску хвои с изумрудным оттенком.
Популярностью также пользуется "Чёрная сосна".
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