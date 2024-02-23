Эти методы укрытия роз помогут сохранить цветы: названы два способа

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Методы укрытия роз

Садоводство » Цветы

Розы — прекрасное дополнение к саду, но в зимние месяцы они нуждаются в защите. Без этого они могут пострадать от морозов и даже погибнуть. Поэтому, чтобы наслаждаться их красотой каждый год, важно знать, как правильно укрыть розы, пишет Дзен-канал "Моя прекрасная дача".

Методы укрытия роз
Фото: commons.wikimedia. org by Lovely Pearl Naga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Один из способ укрытия — использование прямоугольных дуг из арматуры. Они устанавливаются над розами, а поверх них привязываются деревянные рейки. Затем конструкцию накрывают сначала плотным укрывным материалом, а затем строительной гидроизоляционной пленкой. Важно плотно закрепить укрытие, чтобы оно не сдвигалось. Розы укрываются под таким укрытием в прохладную сухую осеннюю погоду. Торцы закрываются только при стабильных минусовых температурах от -5 °C.

В регионах с суровыми зимами для защиты основания роз от замерзания можно использовать мульчу, сухие листья или еловые ветви. После этого устанавливается защитный каркас. Дополнительная защита поможет избежать замерзания корней и почек.

УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ 🌹 Просто и эффективно / Садовый гид
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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