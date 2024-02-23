Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду

Шикарные многолетники для любого сада

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти шикарные многолетники подходят для любого сада. Они неприхотливы в уходе и подойдут очень занятым дачникам.

Фото: Own work by Schnobby is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Астры. Они цветут с конца лета до начала осени.

Иссоп Голубой. Это красивое растение пахнет анисом, когда его измельчают.

Садовые флоксы. Они бывают разных цветов и выносливы, поэтому вам не нужно беспокоиться о тщательном уходе.

Болотный подсолнух. Хотя название не самое привлекательное, эти цветы, похожие на маргаритки, действительно популярны в садах. Они также бывают очень высокими — могут вырасти до шести футов.

Гаура. Цветы похожи на бабочек, танцующих на ветру. Они растут в засушливых местах и хорошо себя чувствуют на ярком солнце.