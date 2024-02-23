Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду

Эти шикарные многолетники подходят для любого сада. Они неприхотливы в уходе и подойдут очень занятым дачникам.
Астры. Они цветут с конца лета до начала осени.
Иссоп Голубой. Это красивое растение пахнет анисом, когда его измельчают.
Садовые флоксы. Они бывают разных цветов и выносливы, поэтому вам не нужно беспокоиться о тщательном уходе.
Болотный подсолнух. Хотя название не самое привлекательное, эти цветы, похожие на маргаритки, действительно популярны в садах. Они также бывают очень высокими — могут вырасти до шести футов.
Гаура. Цветы похожи на бабочек, танцующих на ветру. Они растут в засушливых местах и хорошо себя чувствуют на ярком солнце.
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