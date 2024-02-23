Рассказываем о ранних сортах винограда, чтобы на вашей даче он был раньше чем у соседей

Виноград выращивают больше 8 тысяч лет. Получится это и у вас

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Виноград - это один из самых популярных и любимых фруктов, который выращивается уже более 8 тысяч лет. Он не только служит источником вкусных и полезных ягод, но и является основным ингредиентом для производства вина. Существует множество различных сортов винограда, каждый из которых имеет свои особенности и характеристики. В этой статье мы расскажем о ранних сортах винограда, которые отличаются особой популярностью и востребованностью.

Первым сортом, который заслуживает внимания, является Мускат Оттонель. Этот сорт винограда был выведен во Франции в 19 веке и до сих пор остается одним из самых популярных. Он отличается нежным мускатным ароматом и сладким вкусом, что делает его идеальным для производства десертных и сладких вин. Мускат Оттонель созревает уже в конце июля - начале августа, что делает его одним из самых ранних сортов винограда.

Ещё одним ранним сортом винограда является Шардоне. Этот сорт также был выведен во Франции и отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Шардоне имеет нежный вкус с оттенками цитрусовых и яблок, что делает его идеальным для производства белых вин. Он созревает уже в середине августа, что позволяет получить первый урожай вина уже в начале сентября.

Также стоит упомянуть о сорте Пино Нуар, который является одним из самых популярных среди производителей красного вина. Он отличается насыщенным вкусом с оттенками специй и ягод, а также высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Пино Нуар созревает уже в конце августа - начале сентября, что позволяет получить первый урожай красного вина уже в середине сентября.

Несмотря на то, что ранние сорта винограда имеют свои преимущества, они также имеют и некоторые недостатки. Например, они не обладают такой высокой стойкостью к погодным условиям, как более поздние сорта. Также они могут иметь более низкую концентрацию сахара, что может повлиять на качество вина.