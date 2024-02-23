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Сохраняем свежесть овощей в погребе. Рассказываем как это делать, чтобы долго они хранились

Благодаря нашим советам овощи будут дольше сохранять полезные свойства

2:06
Садоводство » Овощи

Овощи — это важная часть нашего рациона и их правильное хранение является залогом сохранения их свежести и питательных качеств. Одним из самых популярных способов хранения овощей является погреб. В этой статье мы расскажем о том, как правильно хранить овощи в погребе, чтобы они дольше сохраняли свои полезные свойства.

Благодаря нашим советам овощи будут дольше сохранять полезные свойства
Фото: creativecommons.org by Kotivalo is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

К успешному хранению овощей в погребе является выбор правильного места для хранения. Погреб должен быть сухим, прохладным и хорошо проветриваемым. Идеальная температура для хранения овощей составляет от 0 до 10 градусов Цельсия. Также важно, чтобы погреб был защищен от прямых солнечных лучей и влаги.

Перед тем, как начать складывать овощи в погреб, необходимо подготовить их к хранению. Сначала следует тщательно очистить овощи от грязи и остатков почвы. Затем нужно проверить каждый овощ на наличие повреждений и болезней. Пораженные овощи следует сразу же выбросить, чтобы не заразить здоровые.

Для хранения овощей в погребе лучше всего использовать ящики или корзины из дерева или пластика. Они должны быть чистыми и сухими. Не рекомендуется использовать металлические контейнеры, так как они могут вызвать коррозию и повредить овощи.

При складывании овощей в ящики или корзины, следует оставлять небольшое расстояние между ними для хорошей циркуляции воздуха. Также важно не перегружать контейнеры, чтобы овощи не сдавили друг друга. Лучше делать несколько слоев овощей, разделяя их бумагой или соломой.

Некоторые овощи, такие как картофель, морковь и свекла, могут храниться в погребе в течение всей зимы. Однако, другие овощи, например, лук и чеснок, необходимо периодически проверять и удалять поврежденные экземпляры.

Важно помнить, что некоторые овощи несовместимы между собой и могут ускорить процесс порчи друг друга. Например, яблоки и картофель не рекомендуется хранить вместе, так как яблоки выделяют этанол, который может ускорить прорастание картофеля.

Хранение овощей на зиму в погребе или подвале. Общие правила хранения, температура и влажность
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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