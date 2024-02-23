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Руколу можно добавить в любое блюдо, но для этого её нужно вырастить

Свежая и ароматная зелень: рассказываем как вырастить руколу

2:51
Садоводство » Цветы

Рукола, известная также как дикий руккола, является популярным видом зелени, используемым в салатах и других блюдах. Она обладает свежим, остро-пикантным вкусом, который можно добавить в любое блюдо. Если вы хотите попробовать вырастить руколу, вам понадобится немного времени и усилий. Расскажем, как вырастить руколу в своём саду или на кухне.

Свежая и ароматная зелень: рассказываем как вырастить руколу
Фото: creativecommons.org by Michał is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Первое, что вам нужно сделать, это выбрать подходящее место для выращивания руколы. Рукола предпочитает солнечное место, но она также может прекрасно расти в полутени. Земля должна быть хорошо дренированной и плодородной. Если ваша почва слишком глинистая, добавьте немного песка или компоста, чтобы улучшить дренирование.

Когда вы определились с местом, приготовьте почву. Разрыхлите её и удалите из неё все камни и сорняки. Затем сделайте небольшие углубления глубиной около 1 сантиметра и разместите семена руколы в них. Не забывайте оставлять между рядами примерно 15-20 сантиметров, чтобы растения имели достаточно места для роста.

После того, как вы разместили семена, аккуратно засыпьте их землей и немного придавите, чтобы ускорить прорастание. Полейте землю и семена водой, используя легкое распыление, чтобы не размыть их. Затем покройте посевной участок пленкой или садовым материалом для сохранения влаги и защиты от сорняков.

Через 7-10 дней вы должны увидеть первые всходы руколы. Когда растения достигнут высоты около 3-5 сантиметров, их можно проредить, оставив между ними примерно 15 сантиметров. В это время также необходимо убрать пленку или материал, используемый для прикрытия, чтобы растения получали достаточно света и воздуха.

Во время роста рукола нуждается в непрерывном увлажнении почвы. Проверяйте влажность почвы пальцем и поливайте, когда она становится сухой на поверхности. Рекомендуется поливать ежедневно или через день в течение первых недель посадки, а затем уменьшить частоту поливов, чтобы растения не переувлажнились.

Через 4-6 недель после посева, рукола будет готова для уборки. Вы можете срезать листья, оставляя нижние, чтобы растение продолжило расти. Руколу лучше собирать утром или вечером, когда она более свежая и сочная.

Выращивание руколы дома на кухне возможно с использованием горшков или контейнеров. Выберите достаточно вместительные горшки и заполните их плодородной почвой. Посадите семена руколы как описано выше и поставьте горшки на яркое место. Обеспечьте им регулярный полив, чтобы почва не пересыхала.

Вырастить руколу — это просто и увлекательно. Следуйте указанным рекомендациям и наслаждайтесь свежей и ароматной зеленью прямо из своего сада или с кухонного окна.

Как вырастить рукколу на подоконнике
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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