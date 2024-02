Если кушать хочется скорее: как ускорить созревание помидоров

Your browser does not support the audio element.

Помидоры — одна из самых популярных культур открытого грунта. Однако, иногда по разным причинам, например, поздний сезон роста или непредвиденные погодные условия, созревание помидоров может задерживаться. Но есть несколько способов ускорить этот процесс и получить спелые сочные плоды помидоров в короткие сроки.

Фото: This is of my own making by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported