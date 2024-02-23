Если нет сада и участка, тогда на подоконнике. Выращиваем огурцы

Свежие и вкусные огурцы можно получить на подоконнике

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание огурцов на подоконнике — это отличный способ получить свежие и вкусные овощи прямо у себя дома, даже если у вас нет сада или большого участка. В этой статье мы расскажем вам, как правильно вырастить огурцы на подоконниках.

Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Photo by Scott Bauer is licensed under https://photogallery.nrcs.usda.gov/res/sites/photogallery/

Выберите подходящий сорт огурцов: Для выращивания на подоконнике лучше всего подходят миниатюрные сорта огурцов, такие как "Маленький принц", "Детский пальчик" или "Малиновая лента". Они хорошо растут в контейнерах и не требуют большого количества пространства.

Подготовьте горшочки: Выберите горшочки объемом около 5-7 литров с хорошей дренажной системой. Подложите дренажный слой из керамической груши или гальки на дно горшка, чтобы обеспечить отток лишней влаги.

Подготовьте почву: Огурцы любят плодородную и влажную почву. Подготовьте смесь из равных частей садового земельного грунта и торфяного мха или перлита для обеспечения хорошей вентиляции и дренажа. Добавьте в почву немного компоста или органического удобрения для обеспечения достаточного питания растений.

Выберите правильное место: Разместите горшки с огурцами на самом солнечном подоконнике вашего дома. Огурцы нуждаются в ярком солнечном свете для роста и развития. Если у вас нет достаточного освещения на подоконнике, рекомендуется использовать дополнительный искусственный источник света, такой как фитолампа.

Посадка рассады: Посадите рассаду огурцов в горшки, углубив растение на несколько сантиметров. Это поможет формированию дополнительных корней и укреплению растения. Поливайте рассаду достаточным количеством воды, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной.

Уход за растениями: Огурцы нуждаются в регулярном поливе. Поливайте растения каждый день или через день, поддерживая постоянную влажность почвы. Однако избегайте застоя воды, чтобы не вызывать гниение корней. Также рекомендуется проводить дважды в месяц подкормку органическим удобрением для обеспечения необходимых питательных веществ.

Обрезка и поддержка растений: По мере роста огурцов, регулярно подрезайте их, чтобы поддерживать их форму и предотвращать перекрытие света. Вы можете использовать сетку или трость для поддержки растений и направления их роста.

Борьба с вредителями: Огурцы могут подвергаться нападениям смешанными тлями и паутинными клещами. Если вы заметите признаки насекомых, промывайте листья растений водой с мылом или используйте пестициды, которые безопасны для огурцов.

Сбор урожая: Огурцы обычно начинают плодоносить через 6-8 недель после посадки. Собирайте плоды, когда они достигают желаемого размера и приятной зеленой окраски. Регулярное сбора способствует увеличению плодоношения.

Выращивание огурцов на подоконнике требует некоторого внимания и заботы, но результатом станут свежие и вкусные овощи прямо из вашего собственного дома. Не забывайте следовать указанным выше рекомендациям и наслаждайтесь своими вкусными огурцами.