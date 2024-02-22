Этот лук созреет после чуть более 100 дней после посадки. Делимся секретами выращивания Эксибишена

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Важные правила посева и ухода: как вырастить лук Эксибишен

4:05
Садоводство » Цветы

Выращивание лука Эксибишен на рассаду — это процесс, который требует внимания, терпения и соблюдения определенных правил. Рассмотрим важные этапы посева и ухода за рассадой лука Эксибишен.

Важные правила посева и ухода: как вырастить лук Эксибишен
Фото: flickr. com by tomscoffin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Выбор сорта
Лук Эксибишен — это сорт лука, который отличается высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами. При выборе семян необходимо учитывать качество семян, дату их сбора, а также репутацию производителя. Рекомендуется приобретать семена у проверенных поставщиков, чтобы обеспечить хороший результат.

2. Подготовка почвы
Лук любит плодородную почву с хорошей воздухо-водопроницаемостью. Перед посевом рассады необходимо подготовить почву, очистив ее от сорняков и камней. Рекомендуется провести глубокую вспашку и внести органическое удобрение.

3. Посев семян
Семена лука Эксибишен следует посеять в специальные контейнеры или ящики с перфорацией для отвода излишней влаги. Глубина посева составляет примерно 1 см. Расстояние между семенами должно быть около 2-3 см. Посеянные семена следует накрыть тонким слоем плодородной почвы.

4. Уход за рассадой
Рассаду лука необходимо обеспечить оптимальными условиями для прорастания и роста. Рекомендуется содержать рассаду в теплом помещении при температуре около +18-22°C. Для обеспечения необходимого уровня влажности, рассаду можно периодически опрыскивать водой. Важно не перенасыщать почву влагой, чтобы избежать гниения корней.

5. Пикировка рассады
Через 3-4 недели после посева рассады лука, когда растения достигнут высоты примерно 10-15 см, необходимо провести пикировку. Это процесс пересадки рассады в отдельные горшочки или ящики с большей емкостью. При пикировке следует оставлять на каждое растение только одну сильную ростковую палочку.

6. Твердение и закаливание
Перед высадкой рассады в открытый грунт необходимо провести процесс твердения и закаливания растений. Для этого рассаду стоит выносить на улицу на несколько часов в день, начиная с небольшого количества времени, постепенно увеличивая его. Такое обращение с рассадой поможет растениям адаптироваться к изменяющимся условиям.

7. Посадка рассады в открытый грунт
После твердения и закаливания рассады лука, ее можно высаживать в открытый грунт. Расстояние между растениями должно быть около 10-15 см. Глубина посадки корней составляет примерно 2-3 см. После посадки рассаду следует обильно полить.

8. Уход за выращиваемыми растениями
После посадки рассады лука Эксибишен, необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности почвы. Регулярно поливайте растения, особенно в сухие периоды. Также рекомендуется удалять сорняки и рыхлить почву вокруг растений.

9. Удобрение
Для повышения урожайности и качества лука Эксибишен рекомендуется проводить подкормки. Используйте органические или минеральные удобрения, соблюдая инструкции по их применению.

10. Сбор урожая
Лук Эксибишен обычно созревает через 100-130 дней после посадки рассады. Зрелые луковицы отличаются плотной оболочкой и хорошим размером. Собирайте луковицы, когда верхние плечи высыхают и становятся желтоватыми. Откопайте растения и оставьте их высыхать на солнце несколько дней, затем перенесите в прохладное, сухое помещение для дальнейшего хранения.

Выращивание лука Эксибишен на рассаду — это интересный процесс, который при правильном уходе принесет хороший урожай. Следуя этим важным правилам, вы сможете вырастить красивые и вкусные луковицы, которые станут отличным украшением и приятным дополнением к вашей кулинарии.

Лук Эксибишен от посева до сбора урожая . Рассада лука без пикировки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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