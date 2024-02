Переливание и избыток воды может сказаться на цветении: рассказываем о правильном поливе рассады

Правильное поливание молодой рассады является важным аспектом ее здорового роста и развития. Недостаток или избыток влаги может негативно повлиять на цветение, плодоношение и общее состояние растения. Как и сколько поливать молодую рассаду, чтобы обеспечить ей оптимальные условия для роста?

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder