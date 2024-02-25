Лучшие сорта белокочанной капусты для длительного хранения и заквашивания: советы от агронома

ТОП-5 новых сортов белокочанной капусты для дачи

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы выращивают белокочанную капусту с целью заквашивания или длительного хранения зимой, так как витамины всегда важны. Исходя из этих критериев, многие выбирают подходящий сорт. Что же можно порекомендовать на предстоящий сезон?

Фото: creativecommons.org by Dwight Sipler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Агроном Денис Терентьев предлагает следующее:

Сорт "Каменная голова" занимает лидирующую позицию в моем личном рейтинге благодаря высоким вкусовым качествам, как в свежем виде, так и в квашеном состоянии, а также длительным срокам хранения. Этот поздний сорт имеет большие кочаны до 6 кг, которые плотные и не подвержены рассыпанию. Они сохраняются до 7-8 месяцев, и их листья очень сочные, а кочерыжка минимальна.

"Зимовка 1474" — еще один неплохой сорт, который сохраняет свежесть до 7-8 месяцев. Хотя его кочаны поменьше, до 3-4 кг, их вкусовые качества выше похвал.

Отличную закваску можно получить из сорта "Белоснежка". Его кочаны, максимум 5 кг, также не склонны к растрескиванию и могут храниться до 8 месяцев. Вкус этой капусты свежий и сладковатый из-за высокого содержания сахаров.

Средне-поздний гибрид "Агрессор F1" обладает приличным вкусом как в свежем, так и в заквашенном виде, но уступает по качеству предыдущим сортам. Его кочаны, до 2-3 кг, хранятся до 5 месяцев и привлекают меньше вредителей и болезней.

Сорт "Московская поздняя", несмотря на то, что не новый, заслуживает упоминания. Его кочаны до 5 кг отлично подходят для закваски, а свежие могут храниться до 7 месяцев. Этот сорт также богат редким витамином U, сообщает aif.ru.