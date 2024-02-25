Лучшие сорта белокочанной капусты для длительного хранения и заквашивания: советы от агронома

Многие садоводы выращивают белокочанную капусту с целью заквашивания или длительного хранения зимой, так как витамины всегда важны. Исходя из этих критериев, многие выбирают подходящий сорт. Что же можно порекомендовать на предстоящий сезон?
Агроном Денис Терентьев предлагает следующее:
Сорт "Каменная голова" занимает лидирующую позицию в моем личном рейтинге благодаря высоким вкусовым качествам, как в свежем виде, так и в квашеном состоянии, а также длительным срокам хранения. Этот поздний сорт имеет большие кочаны до 6 кг, которые плотные и не подвержены рассыпанию. Они сохраняются до 7-8 месяцев, и их листья очень сочные, а кочерыжка минимальна.
"Зимовка 1474" — еще один неплохой сорт, который сохраняет свежесть до 7-8 месяцев. Хотя его кочаны поменьше, до 3-4 кг, их вкусовые качества выше похвал.
Отличную закваску можно получить из сорта "Белоснежка". Его кочаны, максимум 5 кг, также не склонны к растрескиванию и могут храниться до 8 месяцев. Вкус этой капусты свежий и сладковатый из-за высокого содержания сахаров.
Средне-поздний гибрид "Агрессор F1" обладает приличным вкусом как в свежем, так и в заквашенном виде, но уступает по качеству предыдущим сортам. Его кочаны, до 2-3 кг, хранятся до 5 месяцев и привлекают меньше вредителей и болезней.
Сорт "Московская поздняя", несмотря на то, что не новый, заслуживает упоминания. Его кочаны до 5 кг отлично подходят для закваски, а свежие могут храниться до 7 месяцев. Этот сорт также богат редким витамином U, сообщает aif.ru.
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