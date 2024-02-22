Пять отличных многолетников для сада

Эти многолетние цветы станут украшением любого сада. Рассказываем о нескольких популярных растениях.
Маргаритки. Эти красивые цветы действительно выделяются на фоне зелени или даже грязи. У них весёлые белые лепестки, окружающие ярко-жёлтую серединку, и они могут цвести месяцами летом.
Лилии. Они бывают разных цветов и обладают сладким ароматом.
Пионы. Как и лилии, пионы обладают уникальным ароматом — они также великолепны в букетах. У пионов крупные пышные цветы белого и розовых оттенков, передаёт gardenersworld.com.
Наперстянка. У этих многолетников яркие розовые и белые цветы, в зависимости от того, какой сорт вы выберете.
Кореопсис. Он также известен как клещевое семя. Цветы немного пахнут лакрицей.
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