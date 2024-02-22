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Пять отличных многолетников для сада

Многолетние растения для вашего сада

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Садоводство » Цветы

Эти многолетние цветы станут украшением любого сада. Рассказываем о нескольких популярных растениях.

Многолетние растения для вашего сада
Фото: Own work by André Karwath aka Aka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Маргаритки. Эти красивые цветы действительно выделяются на фоне зелени или даже грязи. У них весёлые белые лепестки, окружающие ярко-жёлтую серединку, и они могут цвести месяцами летом.

Лилии. Они бывают разных цветов и обладают сладким ароматом.

Пионы. Как и лилии, пионы обладают уникальным ароматом — они также великолепны в букетах. У пионов крупные пышные цветы белого и розовых оттенков, передаёт gardenersworld.com.

Наперстянка. У этих многолетников яркие розовые и белые цветы, в зависимости от того, какой сорт вы выберете.

Кореопсис. Он также известен как клещевое семя. Цветы немного пахнут лакрицей.

Маргаритка: выращивание и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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