Этот неприхотливый однолетник станет изысканным украшением сада

Ангелония украсит ваш сад

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это редкое однолетнее растение, известное как "летний львиный зев" из Мексики, формирует пышный куст высотой от 25 до 60 см, с тёмно-зелёными листьями и изящными соцветиями до 20 см. Цветы бывают разных оттенков и часто имеют переходящий цвет, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Фото: Own work by Amelia.angela2210 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ангелонию удобно выращивать как на солнечных местах, так и в полутени, она не требовательна к почве, но предпочитает лёгкую и питательную. Рекомендуется соблюдать расстояние между растениями 30-40 см.

Важной частью ухода является обрезка увядших цветков, что способствует образованию новых бутонов. Ангелония подходит для миксбордеров, бордюров и цветочных горшков.