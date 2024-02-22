Этот неприхотливый однолетник станет изысканным украшением сада

Это редкое однолетнее растение, известное как "летний львиный зев" из Мексики, формирует пышный куст высотой от 25 до 60 см, с тёмно-зелёными листьями и изящными соцветиями до 20 см. Цветы бывают разных оттенков и часто имеют переходящий цвет, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Ангелонию удобно выращивать как на солнечных местах, так и в полутени, она не требовательна к почве, но предпочитает лёгкую и питательную. Рекомендуется соблюдать расстояние между растениями 30-40 см.
Важной частью ухода является обрезка увядших цветков, что способствует образованию новых бутонов. Ангелония подходит для миксбордеров, бордюров и цветочных горшков.
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