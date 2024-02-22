Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам

Чтобы фикус радовал яркими листьями, нужно создать правильные условия. Рассказываем о важных аспектах выращивания растения.
Свет. Когда дело доходит до света, растения фикуса могут быть несколько привередливыми. Фикусу требуется высокий уровень освещённости, особенно для лучшей окраски листьев.
В условиях низкой освещённости фикусы, как правило, могут хуже ветвиться. При резком перемещении на новое место с другим уровнем освещённости фикус может опустить листья. Постепенно растение восстанавливается, как только адаптируется к новым условиям.
Почва и вода. Потребности разных видов фикусов различаются, но, как правило, они предпочитают хорошо дренированную плодородную почву, которую поддерживают постоянно влажной.
Температура. Фикусы — хорошие комнатные растения, потому что им всегда нужна умеренная температура. Для них идеально подходит средняя температура 75 ° F днём и 65 ° F ночью. Не позволяйте температуре опускаться ниже 60 ° F. Они любят небольшую влажность, поэтому, если в вашем доме сухо, время от времени опрыскивайте листья.
Удобрения. Для комнатных фикусов применяйте жидкое удобрение для фикуса или универсальное сбалансированное жидкое удобрение ежемесячно в течение весны и лета и каждые два месяца осенью и зимой, следуя инструкциям по применению.
Обрезка. Обрезайте фикусы зимой, когда они не растут. Обрезайте листья, чтобы растение не касалось потолка, и изменяйте их форму и размер. Фикус быстро отрастает.
Посадка и пересадка фикуса в горшок. Когда корни начинают прорастать из дренажных отверстий, фикусу требуется пересадка, в идеале весной. Используйте для своего растения высококачественную почву в горшках и увеличьте ее размер на пару при выборе нового контейнера.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.