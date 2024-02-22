Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам

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Правила выращивания фикуса

1:58
Садоводство » Комнатные цветы

Чтобы фикус радовал яркими листьями, нужно создать правильные условия. Рассказываем о важных аспектах выращивания растения.

Правила выращивания фикуса
Фото: unsplash.com by Scott Webb scottwebb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Свет. Когда дело доходит до света, растения фикуса могут быть несколько привередливыми. Фикусу требуется высокий уровень освещённости, особенно для лучшей окраски листьев.

В условиях низкой освещённости фикусы, как правило, могут хуже ветвиться. При резком перемещении на новое место с другим уровнем освещённости фикус может опустить листья. Постепенно растение восстанавливается, как только адаптируется к новым условиям.

Почва и вода. Потребности разных видов фикусов различаются, но, как правило, они предпочитают хорошо дренированную плодородную почву, которую поддерживают постоянно влажной.

Температура. Фикусы — хорошие комнатные растения, потому что им всегда нужна умеренная температура. Для них идеально подходит средняя температура 75 ° F днём и 65 ° F ночью. Не позволяйте температуре опускаться ниже 60 ° F. Они любят небольшую влажность, поэтому, если в вашем доме сухо, время от времени опрыскивайте листья.

Удобрения. Для комнатных фикусов применяйте жидкое удобрение для фикуса или универсальное сбалансированное жидкое удобрение ежемесячно в течение весны и лета и каждые два месяца осенью и зимой, следуя инструкциям по применению.

Обрезка. Обрезайте фикусы зимой, когда они не растут. Обрезайте листья, чтобы растение не касалось потолка, и изменяйте их форму и размер. Фикус быстро отрастает.

Посадка и пересадка фикуса в горшок. Когда корни начинают прорастать из дренажных отверстий, фикусу требуется пересадка, в идеале весной. Используйте для своего растения высококачественную почву в горшках и увеличьте ее размер на пару при выборе нового контейнера.

Как вырастить дома большой и красивый фикус!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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