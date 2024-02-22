Посадите этот неприхотливый цветок в саду: минимум ухода и максимум ярких красок

Этот цветок обладает удивительной красотой и оригинальностью, при этом он неприхотлив в уходе. Его высокие соцветия, напоминающие огромные свечи, создают в саду величественный вид и добавляют экзотичности растению. Речь идёт об эремурусе.
Он обычно вырастает до 1-1,5 метров. Соцветия состоят из мельчайших цветков различных оттенков: жёлтого, оранжевого, бурого, коричневого или розового. Эремурус цветёт в конце весны или начале лета.
Цветок очень вынослив, устойчив к засухе и нетребователен к типу почвы. В саду рекомендуется высаживать его на тёплом и солнечном месте, в плодородной и хорошо дренированной почве, с интервалом в 40-50 см между растениями, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Эремурус нуждается в поливе лишь при продолжительной засухе и высоких температурах, при регулярных дождях дополнительный полив может быть не нужен.
Цветок достаточно морозоустойчив для средней полосы и Подмосковья, выдерживает морозы до -28 градусов и обычно не требует укрытия на зиму.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.