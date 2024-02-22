Посадите этот неприхотливый цветок в саду: минимум ухода и максимум ярких красок

Эремурус — шикарное растение для вашего сада

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот цветок обладает удивительной красотой и оригинальностью, при этом он неприхотлив в уходе. Его высокие соцветия, напоминающие огромные свечи, создают в саду величественный вид и добавляют экзотичности растению. Речь идёт об эремурусе.

Фото: Own work by Cephas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он обычно вырастает до 1-1,5 метров. Соцветия состоят из мельчайших цветков различных оттенков: жёлтого, оранжевого, бурого, коричневого или розового. Эремурус цветёт в конце весны или начале лета.

Цветок очень вынослив, устойчив к засухе и нетребователен к типу почвы. В саду рекомендуется высаживать его на тёплом и солнечном месте, в плодородной и хорошо дренированной почве, с интервалом в 40-50 см между растениями, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Эремурус нуждается в поливе лишь при продолжительной засухе и высоких температурах, при регулярных дождях дополнительный полив может быть не нужен.

Цветок достаточно морозоустойчив для средней полосы и Подмосковья, выдерживает морозы до -28 градусов и обычно не требует укрытия на зиму.