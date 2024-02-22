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Посадите виолу, чтобы вас радовала своими яркими цветами на протяжении весны и лета

Нежное и красивое растение по имени виола, которое украсит ваш участок

2:13
Садоводство » Цветы

Виола — это красивое и нежное растение, которое радует нас своими яркими цветами в течение всего весенне-летнего периода. Чтобы получить красивые и здоровые растения, необходимо правильно сажать виолу на рассаду. Когда и как лучше проводить эту процедуру?

Нежное и красивое растение по имени виола, которое украсит ваш участок
Фото: creativecommons.org by Andrey is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Виола относится к многолетним растениям, но чаще всего выращивается как однолетник. Чтобы получить цветущие растения уже в первый год, необходимо сажать виолу на рассаду в начале весны, когда земля прогреется до +10 градусов. В этот период растения активно начинают расти и развиваться, а также легко переносят пересадку.

Как правильно сажать виолу на рассаду?

1. Подготовьте почву. Для выращивания виолы на рассаду подойдет универсальная почва с добавлением песка для лучшей воздухопроницаемости. Также можно использовать специальную почву для цветочных растений.

2. Выберите подходящие емкости. Для выращивания рассады виолы можно использовать горшки, контейнеры или специальные ящики для рассады. Главное, чтобы они были достаточно глубокими и имели отверстия для стока лишней влаги.

3. Посадите семена. Семена виолы довольно мелкие, поэтому необходимо посадить их на глубину около 1 см. Расстояние между семенами должно быть около 2-3 см.

4. Обеспечьте оптимальные условия для роста. После посадки семян необходимо обильно полить и поместить емкости с рассадой в теплое и светлое место. Температура воздуха должна быть около +20 градусов. Через несколько дней появятся первые всходы.

5. Поддерживайте растения в здоровом состоянии. Регулярно поливайте рассаду, но не допускайте застоя влаги. Также необходимо обеспечить рассаде достаточное количество света и воздуха.

6. Пересадите рассаду в открытый грунт. Когда растения вырастут до 10-15 см, можно пересадить их в открытый грунт. Выберите для этого солнечное место с хорошо дренированной почвой. Расстояние между растениями должно быть около 15-20 см.

Виола. Золотые правила выращивания!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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