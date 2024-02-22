Нужны микроэлементы и минералы. Они помогут рассаде вырасти здоровой

Молодые растения нужно подкормить. Рассказываем как это делать

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Рассада — это молодые растения, которые выращиваются из семян для последующей посадки в открытый грунт. Чтобы рассада хорошо развивалась и была здоровой, необходимо правильно её подкормить.

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Нужно учитывать при подкормке рассады — это её возраст. Молодые растения нуждаются в более легкоусвояемых питательных веществах, поэтому для них лучше использовать специальные удобрения для рассады. Они содержат необходимые микроэлементы и минералы, которые помогут рассаде быстрее расти и укрепят ее иммунную систему.

Ещё важный фактор — это состав почвы. Если вы используете готовую почву для рассады, то она уже содержит определенное количество питательных веществ. Но если вы выращиваете рассаду в собственном субстрате, то необходимо добавить удобрения. Лучше всего использовать органические удобрения, такие как перегноя или компост. Они не только обогатят почву необходимыми элементами, но и улучшат ее структуру.

Третий важный аспект — это регулярность подкормки. Рассаду нужно подкармливать каждые 10-14 дней, начиная с момента появления первых настоящих листьев. Но не стоит переусердствовать и перегружать растения удобрениями, это может привести к ожогам корней и замедлить рост рассады.

Кроме того, не забывайте о поливе рассады. Вода — это также важный элемент для ее роста и развития. Подкармливая рассаду, следите за тем, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной.

Если вы выращиваете рассаду в горшках или контейнерах, то не забывайте о периодической подкормке листьев. Для этого можно использовать специальные листовые удобрения, которые наносятся на листья растений. Они быстро усваиваются и помогают рассаде получить необходимые питательные вещества.

Важно также помнить, что каждый вид растений имеет свои особенности и требует индивидуального подхода к подкормке. Например, для томатов и перцев необходимо больше азота, а для капусты и огурцов — фосфора и калия.